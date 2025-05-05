«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Песков заявил о лишении румын возможности выбирать кандидата
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.
Песков на брифинге заявил, что румынские избиратели были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого ими кандидата, передает ТАСС. По его словам, одного из фаворитов президентских выборов Кэлина Джорджеску сняли с участия по надуманным причинам.
Песков заявил: «Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной». Он подчеркнул, что избиратели страны были лишены права отдать голос за того, за кого хотят.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии AUR Джордже Симион возглавил рейтинги на выборах президента Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале раскритиковал отмену результатов выборов в Румынии. США требовали от Румынии допустить до выборов Кэлина Джорджеску.
Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джорджеску на президентских выборах. Сообщалось, что румынские чиновники после критики со стороны США открыли каналы связи с Вашингтоном.