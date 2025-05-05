Песков заявил о лишении румын возможности выбирать кандидата

  • Новость часаОпубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
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    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах
    В Германии сформирован новый кабинет министров
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 13:31 • Новости дня

    Песков заявил о лишении румын возможности выбирать кандидата

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.

    Песков на брифинге заявил, что румынские избиратели были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого ими кандидата, передает ТАСС. По его словам, одного из фаворитов президентских выборов Кэлина Джорджеску сняли с участия по надуманным причинам.

    Песков заявил: «Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной». Он подчеркнул, что избиратели страны были лишены права отдать голос за того, за кого хотят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии AUR Джордже Симион возглавил рейтинги на выборах президента Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале раскритиковал отмену результатов выборов в Румынии. США требовали от Румынии допустить до выборов Кэлина Джорджеску.

    Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джорджеску на президентских выборах. Сообщалось, что румынские чиновники после критики со стороны США открыли каналы связи с Вашингтоном.


    4 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом
    Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом
    @ vk.com/zaborsky_id

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский спортсмен Иван Заборский финишировал первым в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции», оторвавшись от ближайшего соперника на 76 километров.

    Ультрамарафон «Шесть дней Франции» завершился победой Ивана Заборского, который сумел преодолеть 1047 километров 512 метров за шесть суток. Этот результат позволил ему опередить занявшего второе место спортсмена на 76 километров, продемонстрировав превосходную выносливость и тактическую подготовку, говорится в Telegram-канале Минспорта.

    Соревнование проходило во французском природном парке Ардешуа и собрало 141 участника из разных стран. Заборский с первых дней забега удерживал лидерство, уверенно контролируя темп и выдерживая непростые погодные условия, а также периодические температурные перепады.

    Для Заборского эта победа стала еще одной в череде значимых достижений, включая рекорды на трассах Милан – Сан-Ремо, Спартатлон и знаменитом бэкярде в Петербурге. Его выступление на ультрамарафоне во Франции отмечено как важное событие для российской легкой атлетики, подчеркивающее высокий потенциал отечественных спортсменов.

    Ранее российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы после победы над итальянцем Ломбардо в финале весовой категории до 73 кг.

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    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

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    4 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    СМИ: Судья из Пскова отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить статуса после того, как она освободила из-под стражи четверых наркокурьеров с Украины, задержанных с десятками килограммов наркотиков.

    Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить статуса из-за скандала с участием наркокурьеров с Украины, сообщает Lenta.Ru. По данным издания, Григорьева вела дело четырех украинцев, задержанных на границе с десятками килограммов наркотиков. Первоначально наркокурьеры находились под арестом, и суд регулярно продлевал меру пресечения.

    Однако впоследствии судья отпустила обвиняемых из-под стражи, после чего они смогли покинуть территорию России. В настоящее время действия Григорьевой изучает квалификационная коллегия судей. Издание также отмечает, что судья попыталась уволиться по собственному желанию, чтобы сохранить право на пенсию.

    Вопрос о ее статусе будет решаться с учетом результатов проверки.

    Ранее муниципальный депутат из Забайкальского края Михаил Носик признался, что с 2021 года проживает на Украине, но продолжает работать удаленно, комиссия по этике решила досрочно прекратить его полномочия.

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    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    5 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский обвинил политиков ЕС в гонке за «лучшие места» на Красной площади

    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении «занять лучшие места на Красной площади», из-за чего они якобы препятствуют вступлению Украины в Евросоюз.

    По словам Зеленского, часть европейских политиков мешают вступлению Украины в Евросоюз ради лучших мест на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобное поведение вызывает у украинской стороны досаду и непонимание.

    Накануне Зеленский также подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания о невозможности вступления Украины в ЕС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков,.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.

    При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неслыханными угрозы Зеленского для иностранных участников торжеств 9 мая в российской столице.

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    4 мая 2025, 18:59 • Новости дня
    В Европе заявили о единственном способе остановить глобальную войну

    Tекст: Ольга Иванова

    Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен считает, что поражение ВСУ предотвратит расширение конфликта в Европе и во всем мире.

    Малинен заявил, что разгром ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, станет единственным способом не допустить перерастания конфликта на Украине в глобальную войну, передает РИА «Новости».

    В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) он отметил: «Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем».

    Также Малинен выразил уверенность, что подобный сценарий может стать скрытой целью бывшего президента США Дональда Трампа, который, по его словам, не смог «продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно».

    Ранее Малинен заявил: если бы президент США Дональд Трамп действительно стремился завершить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского.

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    5 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок, отмечают пользователи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Да она насильно грузинка!»; «И эта женщина будет говорить нам о важности изучения грузинского языка?!»; «Это надо же умудриться допустить около 20 ошибок» – высказываются пользователи социальных сетей, предлагая Зурабишвили «отправиться на пенсию в родную ей Францию».

    Зурабишвили, в частности, написала, что в супермаркетах в Тбилиси очень много продукции из России, поэтому без знания русского языка якобы ничего нельзя приобрести.

    «Русские в барах, ресторанах, магазинах, – возмущается она. – Ведут себя, словно находятся в своей стране».

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    4 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    Полиция начала проверку после нападения на Кадышеву в Иваново
    Полиция начала проверку после нападения на Кадышеву в Иваново
    @ Станислав Жданов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подверглась нападению после концерта в Иванове, злоумышленницу задержали на месте происшествия.

    Полиция Иваново проводит проверку по факту нападения на народную артистку России и солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву. Инцидент произошел 30 апреля после ее концерта.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что сообщение о нападении поступило в районное отделение полиции. Неизвестная женщина атаковала артистку по завершении выступления, после чего была задержана сотрудниками Росгвардии и доставлена в отделение.

    По словам Волк, по результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой, заявил, что сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем, поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

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    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Симион занял первое место на выборах президента Румынии
    Симион занял первое место на выборах президента Румынии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На прошедших в воскресенье президентских выборах в Румынии лидером после полного подсчета голосов стал представитель националистов Джордже Симион.

    Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала окончательные результаты первого тура президента страны. После обработки 100% бюллетеней Джордже Симион, возглавляющий националистическую партию «Альянс за объединение румын», получил 40,96% голосов.

    На втором месте оказался независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 20,99%. Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию, набрал 20,07% и занял третью позицию, передает РИА «Новости».

    В борьбе за пост президента участвовали одиннадцать кандидатов. Помимо Симиона, Дана и Антонеску претендентами были лидер партии USR Елена Ласкони, бывший премьер Виктор Понта, глава национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, Лавиния Шандру из Социал-либеральной гуманистической партии, Джон-Ион Бану от партии Natiunea Romana, экс-глава внешней разведки Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу и Себастьян Попеску из «Новой Румынии».

    По законодательству Румынии, если ни один кандидат не набрал более половины голосов, то через две недели организуют второй тур, победитель которого определяется простым большинством.

    Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной партии AUR Джордже Симион набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Румынии согласно предварительным данным exit poll.

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    4 мая 2025, 18:41 • Новости дня
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины сочли в крымском парламенте объективным и отражающим сложившуюся ситуацию.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценку Марко Рубио по границам Украины объективной, передает РИА «Новости». По словам Константинова, статус Крыма и новых российских регионов – это объективная реальность, которую не стоит оспаривать.

    Константинов подчеркнул: «В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности». Он добавил, что признание этих территорий кем-либо не является принципиальным для их жителей.

    Парламентарий отметил, что для людей вопрос международного признания неактуален, поскольку они ощущают себя частью России и не ждут перемен в этом статусе.

    Ранее Рубио заявил, что возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию».

    Коментарии (2)
    4 мая 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики зафиксированы интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями, сопровождающиеся серьезным противостоянием.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

    Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

    Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

    Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

    По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

    Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.

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    4 мая 2025, 21:51 • Новости дня
    Оппозиционер Симион вышел в лидеры президентских выборов в Румынии по данным exit poll

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Румынии согласно предварительным данным exit poll.

    Глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии по данным exit poll, передает РИА «Новости». Согласно данным компании Avangarde, Симион набирает 30% голосов, а кандидаты от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан получают по 23%. По результатам exit poll компании CURS Симион получает 33,1%, Антонеску – 22,9%.

    Президентские выборы проходят в Румынии раз в пять лет, и для их признания состоявшимися не требуется минимальной явки. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, включая Симиона, Антонеску, Дана и других политиков страны.

    Избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 по местному времени, что совпадает с московским временем. По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к этому моменту проголосовали 53,21% избирателей. МВД страны сообщило, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

    По законодательству Румынии, выборы выигрывает тот, кто наберет более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигнет этого показателя, через две недели будет проведен второй тур, в котором победит получивший простое большинство.

    Ранее сенатор Диана Шошоакэ преднамеренно испортила избирательный бюллетень на выборах президента Румынии, назвав процесс голосования неконституционным и публично выразив протест.

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