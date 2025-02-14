Tекст: Валерия Городецкая

Вэнс заявил, что выборы в Румынии были отменены на основании «хлипких подозрений» о заражении их «российской дезинформацией», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что, хотя реклама в социальных сетях может считаться вмешательством в демократические процессы, если демократию можно разрушить «несколькими сотнями тысяч долларов» на иностранную рекламу, это свидетельствует о ее слабости.

«Вы можете верить, что это плохо со стороны России – покупать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, мы так считаем. Вы можете это осуждать на мировой арене. Но если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», – сказал Вэнс.

Он также отметил, что миграционный кризис в Европе не возник «в вакууме». По его мнению, кризис был спровоцирован серией осознанных решений европейских политиков в последние десять лет.

Ранее лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор обвинил руководство ЕС в «дворовом» подходе к отмене выборов в Румынии, где победил неугодный кандидат, и подчеркнул, что это нарушает демократические нормы.