Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Вэнс назвал европейскую демократию слабой
Граждане США шокированы высказанным в Европе удовлетворением отменой выборов в Румынии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. В связи с этим он назвал европейскую демократию, которую можно разрушить за несколько сотен тысяч долларов, «не такой уж и сильной»
Вэнс заявил, что выборы в Румынии были отменены на основании «хлипких подозрений» о заражении их «российской дезинформацией», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что, хотя реклама в социальных сетях может считаться вмешательством в демократические процессы, если демократию можно разрушить «несколькими сотнями тысяч долларов» на иностранную рекламу, это свидетельствует о ее слабости.
«Вы можете верить, что это плохо со стороны России – покупать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, мы так считаем. Вы можете это осуждать на мировой арене. Но если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», – сказал Вэнс.
Он также отметил, что миграционный кризис в Европе не возник «в вакууме». По его мнению, кризис был спровоцирован серией осознанных решений европейских политиков в последние десять лет.
Ранее лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор обвинил руководство ЕС в «дворовом» подходе к отмене выборов в Румынии, где победил неугодный кандидат, и подчеркнул, что это нарушает демократические нормы.