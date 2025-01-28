Tекст: Александра Юдина

По его словам, руководство Европейского союза ведет себя как «шпана», отменяя результаты выборов, на которых побеждают нежелательные для них кандидаты, передает ТАСС.

Шор подчеркнул, что подобное поведение противоречит демократическим принципам и игнорирует мнение граждан.

Он прокомментировал недавнее заключение Венецианской комиссии, которая раскритиковала отмену выборов в Румынии.

«Венецианская комиссия обнародовала свои выводы по отмене выборов в Румынии. Там заявили, что вот так, по щелчку пальцев, нельзя выборы отменять. Люди не поймут, ведь их слово должно быть решающим», – отметил он.

По мнению политика, решение об отмене выборов должно приниматься только при наличии серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Однако, как указывает Шор, Брюссель не учитывает эти доводы, действуя по своему усмотрению.

Шор также привел примеры из других стран, таких как Грузия и Белоруссия, где, по его словам, ЕС также не признавал выборы и применял санкции и шантаж. Он заявил, что такие действия ЕС подрывают демократические процессы и вызывают недоверие к европейским институтам.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» обратился к правоохранителям с призывом не исполнять приказы президента Майи Санду, а также заявил, что Запад поддерживает фальсификацию выборов президентом Молдавии на участках за границей.