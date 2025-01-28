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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    28 января 2025, 11:30 • Новости дня

    Шор назвал ЕС «шпаной» из-за политики отмены победы неугодных кандидатов

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор обвинил руководство ЕС в «дворовом» подходе к отмене выборов в Румынии, где победил неугодный кандидат, и подчеркнул, что это нарушает демократические нормы.

    По его словам, руководство Европейского союза ведет себя как «шпана», отменяя результаты выборов, на которых побеждают нежелательные для них кандидаты, передает ТАСС.

    Шор подчеркнул, что подобное поведение противоречит демократическим принципам и игнорирует мнение граждан.

    Он прокомментировал недавнее заключение Венецианской комиссии, которая раскритиковала отмену выборов в Румынии.

    «Венецианская комиссия обнародовала свои выводы по отмене выборов в Румынии. Там заявили, что вот так, по щелчку пальцев, нельзя выборы отменять. Люди не поймут, ведь их слово должно быть решающим», – отметил он.

    По мнению политика, решение об отмене выборов должно приниматься только при наличии серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Однако, как указывает Шор, Брюссель не учитывает эти доводы, действуя по своему усмотрению.

    Шор также привел примеры из других стран, таких как Грузия и Белоруссия, где, по его словам, ЕС также не признавал выборы и применял санкции и шантаж. Он заявил, что такие действия ЕС подрывают демократические процессы и вызывают недоверие к европейским институтам.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» обратился к правоохранителям с призывом не исполнять приказы президента Майи Санду, а также заявил, что Запад поддерживает фальсификацию выборов президентом Молдавии на участках за границей.

    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    26 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить российскую песню «Сигма бой»

    Гуров обвинил Европу в попытке запретить песню «Сигма бой» российских школьниц

    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить российскую песню «Сигма бой»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Григорий Гуров обвинил европейских политиков в попытках запретить песню «Сигма бой», исполненную российскими школьницами, и заявил о нападках на российских детей и их творчество.

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров высказался в защиту российской песни «Сигма бой», передает ТАСС. Европейские политики, по его мнению, выступают против творчества российских детей, пытаясь запретить этот трек. Гуров отметил, что это не первый случай, когда европейские деятели пытаются ограничить творчество российских детей.

    Политик из Германии Нела Риль ранее заявила, что Евросоюз должен принять меры против песни «Сигма бой», так как она, по ее мнению, содержит «патриархальное и пророссийское мировоззрение». Ее заявление было активно распространено в социальных сетях.

    Гуров в своем телеграм-канале осудил такие действия, задаваясь вопросом: «О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?» Он также напомнил о введенных ранее Евросоюзом санкциях против Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и «Юнармии». По его словам, следующим шагом может стать запрет мультсериала «Маша и Медведь» за «пропаганду русских сказок».

    Музыкальная композиция «Сигма бой» в исполнении российских школьниц Светланы Чертищевой и Марии Янковской стала популярной и вошла в топ международного чарта Billboard. С момента выхода в октябре 2024 года клип собрал 64,1 млн просмотров на платформе YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой» во время заседания Европарламента в Страсбурге. Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

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    25 января 2025, 20:51 • Новости дня
    Сийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Украина и Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии от Европейского Союза и Украины, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что решение о продлении санкций против России будет принято главами министерств иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник.

    Министр подчеркнул, что Венгрия не будет принимать финансовую ответственность за чужие конфликты, если это будет угрожать ее энергобезопасности.

    Ранее Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» из-за его значимости для энергетической безопасности Европы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьера Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.

    Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть эту политику.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отмену санкций против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

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    27 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС

    Politico: Словакия возглавила кампанию ЕС по сдерживанию власти супермаркетов

    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач возглавил кампанию Восточной Европы против супермаркетов в ЕС, призывая Европейскую Комиссию ужесточить регулирование, сообщило издание Politico.

    Словакия возглавила усилия по ограничению влияния супермаркетов и международных пищевых гигантов в Европейском Союзе, пишет Politico.

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, поддерживаемый Болгарией, Хорватией, Венгрией, Литвой, Румынией и Словенией, призывает Еврокомиссию пересмотреть предложения о несправедливых торговых практиках, представленные в декабре. Коалиция считает, что реформы не учитывают такие практики, как селективное ценообразование и продажа товаров ниже себестоимости, что особенно негативно сказывается на фермерах и потребителях.

    Восточная Европа зависит от иностранных сетей супермаркетов, таких как Lidl, Tesco, Spar и Auchan, которые прочно закрепились в розничной торговле. Несмотря на то, что в документе не называются конкретные компании, их сильная переговорная позиция давно вызывает напряженность с правительствами, обвиняющими их в снижении цен и вытеснении традиционных магазинов с рынка. Еврокомиссия предложила меры по борьбе с нарушениями через национальные органы и обязательные контракты для обеспечения прозрачности ценообразования.

    В документе также отмечается необходимость усиления защиты не только фермеров, но и переработчиков и производителей продуктов питания, а также конечных потребителей от злоупотреблений со стороны доминирующих структур.

    В Восточной Европе уже предпринимались попытки ограничить влияние супермаркетов, включая налоги, ограничения цен и требования к местной продукции, но они часто сталкивались с правилами единого рынка ЕС.

    В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан особенно активно противодействует иностранным сетям, вводя налоги, что, по мнению критиков, направлено на вытеснение международных игроков.

    Кампания Такача на уровне ЕС отражает его внутреннюю политику в Словакии, где он предложил конституционную поправку, обязывающую ритейлеров иметь минимальную долю местных продуктов, хотя Чехия и Румыния отказались от подобных инициатив из-за возможных юридических проблем с ЕС.

    Ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу продовольственных товаров по льготным ценам в супермаркетах Aldi.

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

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    27 января 2025, 08:31 • Новости дня
    МИД Польши раскритиковал выборы президента Белоруссии

    МИД Польши заявил о нарушении демократических процедур на выборах в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши выразил недовольство выборами президента в Белоруссии, прошедшими 26 января, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов, следует из заявления Министерства иностранных дел Польши.

    Польские власти сочли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением основных демократических процедур, передает канал «360».

    В МИД Польши заявили, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам, поскольку не позволили участвовать независимым кандидатам.

    В Министерстве отметили, что данные факторы лишают выборы доверия и свидетельствуют о несоответствии их результатов волеизъявлению белорусского народа, «который неоднократно демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов».

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов, также Центральная избирательная комиссия сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    25 января 2025, 19:00 • Новости дня
    Фицо заявил о подготовке списка иностраннных инструкторов для выдворения из Словакии

    Фицо сообщил о подготовке списка иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации в Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности, заявил премьер-министр Словакии в эфире программы «Субботние диалоги» Роберт Фицо.

    По словам Фицо, в ближайшие дни будет завершена подготовка списка тех, кто будет выдворен из страны, среди этих лиц есть инструкторы из нескольких стран, которые организовывали акции протеста. Они якобы распространяли слухи о намерении правительства выйти из Европейского союза и пытались вызвать конфликты с полицией, чтобы спровоцировать оккупацию правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Также Фицо указал на необходимость проверки финансовых потоков, обеспечивающих данную деятельность. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на свержение правительства. В то же время активисты, выступающие против политики Фицо, отрицают такие намерения и утверждают, что их цель – мирное выражение несогласия с проводимой политикой.

    Ранее Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, финансируемых из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек.

    Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

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    27 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    @ REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

    Tекст: Максим Попов

    Дания намерена инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.

    Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.

    Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом  Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

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    25 января 2025, 21:23 • Новости дня
    Фицо обвинил Украину в организации протестов в Словакии

    Премьер Словакии Фицо заявил, что треть протестующих в стране составляют украинцы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    По его словам, примерно треть участников митингов, прошедших в пятницу в более чем 20 городах, являются украинцами, которые выступают против словацкого правительства, передает РИА «Новости».

    «Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть участников – украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Организатором митингов выступила прокиевская общественная организация. В соцсетях президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией Юрая Ризмана, гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой, с фотографией митингующих в Братиславе, добавив: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

    Ранее Фицо высказывал мнение, что активисты, проводящие протесты, связаны с иностранными экспертами, причастными к событиям в Грузии и на Украине. Фицо отмечал, что такие акции могут перерасти в попытки проникновения в правительственные здания или их оккупацию, чтобы дестабилизировать работу правительства.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек; главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

    Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен пытаются убрать лидера Словакии изнутри.

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    25 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Фицо предложил закрепить в конституции Словакии два пола

    Премьер Словакии Фицо предложил включить в конституцию Словакии признание только двух полов

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо закрепить в конституции Словакии положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя «вертолетом, кошкой или собакой», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо в эфире программы «Субботние диалоги»выступил с инициативой внести изменения в Конституцию страны, закрепив в ней признание лишь двух полов – мужского и женского, передает РИА «Новости».

    Фицо заявил о своей инициативе в эфире программы «Субботние диалоги», подчеркнув, что это «возвращение к здравому разуму». Он отметил, что аналогичные меры приняты в США Дональдом Трампом, и выразил надежду, что Европейский союз последует этому примеру, как в данном вопросе, так и в области борьбы с нелегальной миграцией.

    Премьер-министр подчеркнул, что в Словакии «никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем», и все люди будут определяться как мужчина или женщина.

    Ранее Госдеп США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах, а также на оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол».

    Напомним, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Федеральным служащим США было поручено сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.

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    27 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против трех «офицеров ГРУ»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, их обвиняют в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

    В опубликованных нормативных актах Официального журнала ЕС значатся Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, передает ТАСС. Эти лица были названы «офицерами ГРУ» и включены в черный список.

    В документах ЕС отмечается, что данные лица ответственны или вовлечены в кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу странам – членам Евросоюза. Указывается, что проведенные кибератаки якобы обладали «существенным эффектом». Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на въезд на территорию стран Евросоюза.

    В декабре Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В списке также значилось некое «подразделение ГРУ».

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    27 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности

    Сийярто: Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила от Еврокомиссии необходимые гарантии энергобезопасности перед голосованием по продлению санкций против России на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Эти гарантии были запрошены перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России, передает ТАСС.

    Сийярто уточнил, что ЕК выразила приверженность защите газо- и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение стран – членов ЕС. Министр заявил, что Еврокомиссия ясно дала понять: целостность энергетической инфраструктуры является вопросом безопасности всего ЕС.

    Он добавил, что ЕК добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в страны ЕС.

    Ранее Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии, а также заявил, что Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, подчеркнув его значение для энергетической безопасности Европы.

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    28 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Фредериксен анонсировала турне по ЕС ради «европейского единства»

    Премьер Дании решила обсудить с лидерами ЕС контроль над Гренландией на фоне угроз Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о переговорах с лидерами Германии, Франции и Евросоюза в связи с угрозами США присоединить Гренландию.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправится с визитом в Берлин, Париж и Брюссель. Цель поездки – укрепление «европейского единства» в ответ на геополитические изменения и интерес США к Гренландии, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

    Фредериксен проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Европа находится в серьезной ситуации. На фоне войны на континенте и изменений в геополитической реальности. В такие моменты единство имеет важнейшее значение... Дания – маленькая страна с сильными союзами. И она – часть сильного европейского сообщества, в котором мы можем вместе решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся», – заявила она.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз президента США Дональда Трампа. До этого стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

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