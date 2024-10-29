Tекст: Александра Юдина

По его словам, поддержка Запада для фальсификации выборов на заграничных избирательных участках позволяет Санду беспрепятственно манипулировать результатами голосования, передает ТАСС.

Шор также подчеркнул, что Запад не скрывает своих намерений и схем, направленных на вмешательство в выборы в Молдавии.

Кроме того, Шор выразил недовольство итогами голосования жителей Приднестровья на президентских выборах 20 октября. Он отметил, что ожидал большего уровня активности от жителей непризнанной республики и надеется на изменение ситуации во втором туре выборов.

Так, на правом берегу Днестра было открыто 30 избирательных участков для жителей Приднестровья, что на 10 меньше, чем на выборах в парламент в 2021 году. Оппозиция сочла это решение дискриминационным.

Кроме того, Шор заметил, что не сможет проголосовать во втором туре президентских выборов из-за отсутствия молдавского паспорта по техническим причинам, и выразил уверенность, что ему его не выдадут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты референдума, на котором большинство избирателей поддержали вступление республики в Евросоюз.

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что прошедшие в Молдавии выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом для Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

Также газета ВЗГЛЯД сообщала о давлении Запада на Грузию перед выборами.