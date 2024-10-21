Стояногло назвал выборы и референдум в Молдавии провалом Санду

Tекст: Валерия Городецкая

«Власть заблаговременно готовилась к триумфу. Уничтожала и запрещала оппозиционные медиа, вводила цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывала фальшивые социологические опросы, ликвидировала институт наблюдателей на выборах, использовала административный ресурс, причем не только нашего государства. И в итоге – позорнейший провал», – сказал Стояногло, передает ТАСС.

Он также отметил, что, по его мнению, если бы выборы были проведены в соответствии с европейскими и демократическими стандартами волеизъявления, то власти получили бы еще более отрицательную оценку.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума о вступлении в ЕС, где 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре. Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что на фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки, которые будет подавлять Румыния, и большинство несогласных с курсом официального Кишинева выдавят из республики.