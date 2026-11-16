Участники форума «Сделано в России» обсудили будущее технологического экспорта

Tекст: Валерия Городецкая

Центральной темой обсуждения на площадке Национального центра «Россия» стал переход отечественного экспорта от поставок отдельных товаров к комплексным предложениям на фоне новой технологической волны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Свыше 2,5 тыс. компаний получили соответствующий сертификат в общей сложности на 30 тыс. позиций. Причем каждый седьмой такой документ выдан на высокотехнологичную продукцию. Мы все время стараемся, чтобы добавленная стоимость высокотехнологичной продукции была наша, российская. Это медицинская техника и фармацевтика, программное обеспечение, приборы, системы связи, радиолокация, накопители энергии, машиностроение. Подобная практика повышает уровень доверия к отечественным товарам в целом. Гарантирует качество, на которое могут рассчитывать покупатели. Российский экспортный центр довел сумму экспортных контрактов под этим брендом до 130 млрд рублей. И за это большое спасибо», – отметил Мишустин.

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров подчеркнул необходимость связывать научные разработки с серийным производством и международным спросом.

В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание на стимулирование создания технологических консорциумов для совместного выхода на зарубежные рынки.

Поддержка поставок за рубеж выступает одним из ключевых направлений стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, в рамках которой планируется выделить 13,3 трлн рублей на экспортные проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте доли несырьевого неэнергетического экспорта в России до 35%.

Он отметил важнейшую роль отечественных и зарубежных цифровых платформ в увеличении несырьевого неэнергетического экспорта.

Председатель правительства России сообщил о планах Москвы нарастить поставки лекарственных препаратов, вакцин и медицинских лабораторий в государства Африки.