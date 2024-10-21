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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества во вопросу евроинтеграции, в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И, судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии Социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня
    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

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    21 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

    Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

    Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

    Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.

    На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

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    21 октября 2024, 08:45 • Новости дня
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%, сообщили в ЦИК Молдавии.

    После обработки 98,33% протоколов число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03%, против проголосовали 49,97%, передает ТАСС.

    Общий разрыв между сторонниками и противниками курса на интеграцию с ЕС составил менее 800 голосов. В абсолютных числах за вступление в Евросоюз проголосовали 730 832 человека, против – 730 088.

    В Молдавии также проходят выборы главы государства. После обработки 98,29% протоколов нынешний президент Майя Санду лидирует в первом туре с 41,92% голосов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%.

    В случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур пройдет 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Ранее Майя Санду отменила брифинг из-за результатов референдума, где на тот момент 55% проголосовали против вступления в ЕС, а также президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Коментарии (36)
    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

    Коментарии (18)
    20 октября 2024, 18:45 • Новости дня
    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Олег Исайченко

    На молдавских выборах из 231 избирательного участка за рубежом, в России действуют всего два. Оправдание этого в виде ссылки на некие «соображения безопасности» звучит абсурдно. Майя Санду фактически отстранила молдавскую диаспору в России от выборов президента и определения геополитического курса страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Прокофьева.

    «В России проживает молдавская диаспора – около 500 тыс. человек, большинство из которых по закону обладает избирательным правом. При этом из 231 избирательного участка за рубежом, открытого для осуществления гражданами своего волеизъявления, в России действуют всего два. Для сравнения: в Италии открыто 60 участков, чуть меньше – в Германии, Франции, США и Румынии», – сказала Мария Прокофьева, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Оправдание молдавских властей в виде ссылки на некие «соображения безопасности» с учетом абсолютно спокойной обстановки в подавляющем большинстве регионов России звучит абсурдно. В результате сотни тысяч молдаван, проживающие за пределами Москвы, решением Санду и ее правительства оказываются лишены одного из основных конституционных прав», – подчеркивает аналитик.

    «Даже в Москве возникают проблемы с огромными очередями и количеством напечатанных бюллетеней – всего 10 тысяч, что несопоставимо с количеством желающих проголосовать», – продолжает эксперт.

    «Таким образом, молдавскую диаспору, проживающую в России, практически полностью отстранили от участия в определении не только президента, но и дальнейшего геополитического курса страны. Проходящие сегодня президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС являются по существу антиконституционными», – считает политолог.

    «Молдаване, проживающие в России, традиционно больше поддерживают оппозиционных по отношению к Санду социалистов и видят будущее своей страны в ЕАЭС, а не ЕС. Текущее молдавское правительство, которое последовательно уничтожает любые пророссийские настроения в стране, закрывает СМИ и заводит политические уголовные дела за сотрудничество с Россией, не хочет слышать голоса этих граждан. Санду фактически нарушает конституцию, гарантом которой должна являться», – добавляет собеседница.

    «С подобной организацией назвать проходящие выборы легитимными и демократичными невозможно. Хотя Европа закроет на это глаза, как закрывала их и раньше на многочисленные нарушения свободы слова», – заключила Прокофьева.

    Напомним, 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. Еще до закрытия участков стали поступать сообщения о нарушениях при голосовании. Так, Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Кроме того, группа депутатов парламента Молдавии и муниципального совета Кишинева, входящих в оппозиционный блок «Победа», а также общественные деятели отправили открытое письмо в международные организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ и Европарламент из-за возможных нарушений.

    По словам вице-председателя блока «Победа» Марины Таубер, власти отказали всем наблюдателям из европейских организаций в мониторинге хода голосования и подсчета бюллетеней. «Вопреки демократическим нормам и традициям, выборы в Молдове намереваются провести без внешнего контроля», – подчеркнула она. Оппозиция требует от международных структур принять срочные меры для предотвращения нарушений.

    Между тем на участке, открывшемся в Москве, с самого утра образовалась огромная очередь. Глава молдавской диаспоры в Москве сказал, что никогда не видел такого желания проголосовать на выборах. Вскоре пришедшие начали петь «Катюшу» в ожидании своей очереди пройти на участок и скандировать «Долой Майю Санду».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в Молдавии могут пройти в два тура. Причем у одного из представителей оппозиции есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один.

    Коментарии (11)
    20 октября 2024, 09:43 • Новости дня
    Кандидат в президенты Молдавии заявил о фальсификациях на выборах

    Кандидат Тарлев сообщил о сборе бюллетеней в больницах Молдавии

    Кандидат в президенты Молдавии заявил о фальсификациях на выборах
    @ Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев заявил о нарушениях в ходе выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз, передает ТАСС. Он сообщил, что медицинский персонал в ряде больниц и клиник массово собирает у пациентов бюллетени.

    По словам Тарлева, это может быть попыткой фальсификации выборов и голосования на референдуме. «Будем проверять эти сообщения», – заявил он после голосования.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии. В Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Молдавские власти заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ за десять дней до выборов.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума разработала законопроект, предусматривающий снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет, с целью повышения мобильности населения.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

    В случае, если недвижимость получена в наследство или по договору дарения от члена семьи, срок будет составлять один год вместо трех.

    Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев Нилов предлагает уменьшить минимальный срок владения до двух лет, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

    По мнению Нилова, действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. Он подчеркнул, что переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через пять лет после покупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов заявил, что до конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки до 10%.

    Юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о хищениях квартир через «Госуслуги» с помощью электронных цифровых подписей, полученных мошенниками обманным путем.

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России, что снижает риски финансового пузыря, однако эксперты объясняли, почему ждать снижения цен пока не стоит.

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    18 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.

    Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.

    Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.

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    19 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    В Петербурге силы ПВО сбили беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    В Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, угроз для жителей города нет, сообщают экстренные службы.

    Отмечается, что в Петербурге был сбит беспилотник, пишет «Фонтанка».

    Представители экстренных служб подчеркнули, что данное происшествие не представляет угрозы для жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона смогла сбить 16 украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях за ночь.

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    21 октября 2024, 10:40 • Новости дня
    Назначена дата второго тура выборов в Молдавии

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября

    Назначена дата второго тура выборов в Молдавии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральная избирательная комиссия Молдавии проведет второй тур президентских выборов 3 ноября, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что второй тур президентских выборов состоится 3 ноября, из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, передает ТАСС.

    Караман заявила, что ЦИК направит информацию о нарушениях, выявленных в ходе первого тура выборов и референдума о вступлении в ЕС, в Конституционный суд.

    По ее словам, полиция и наблюдатели активно сообщали о нарушениях в день голосования. В частности, была зафиксирована попытка выноса избирательного бюллетеня с участка и случаи организованной доставки избирателей на участки.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

    Между тем Санду отменила брифинг из-за результатов референдума о вступлении Молдавии в ЕС и президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

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    20 октября 2024, 02:36 • Новости дня
    В пожаре в Тульской области погибли три ребенка

    В деревне Демидовке Тульской области трое детей погибли в пожаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в момент возгорания дома одни.

    Трое детей погибли в результате пожара в частном доме, который произошел в деревне Демидовке Тульской области. По данным МЧС России, пожарные обнаружили тела девочки восьми лет, а также мальчиков трех и четырех лет, сообщает ТАСС.

    В телеграм-канале МЧС России говорится, что в момент возгорания дети находились дома одни. Открытое горение было ликвидировано на площади 48 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 15 специалистов и 6 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Воскресенске произошел пожар в двухэтажной бане, жертвами которого стали две девочки 10 и 11 лет.

    В Пензенской области произошел пожар, в результате которого сгорели три дома и надворные постройки, а причиной стала шалость ребенка с огнем.

    Отец погибших детей в поселке Красная Сопка рассказал о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.

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