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    19 октября 2024, 09:30 • В мире

    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    Главная задача противников Санду – не допустить ее победы на выборах президента Молдавии в первом туре

    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один.

    В воскресенье в Молдавии проходят выборы президента и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. Согласно закону, для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов. Такого исхода мало кто ожидает и многие эксперты, а также социологи в один голос говорят о втором туре.

    За высший государственный пост борются 11 кандидатов, что на руку действующему президенту Майи Санду, потому что при таком раскладе остальным участникам сложнее набрать необходимое количество голосов для попадания во второй тур.

    Два главных соперника Санду – бывший генпрокурор Александр Стояногло и лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый. Стояногло выдвинула Партия социалистов Молдавии, во главе которой стоит Игорь Додон (ранее тоже был президентом страны).

    Также в голосовании участвуют экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывший глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ и журналист Наталья Морарь, отцом ребенка которой является скандально известный предприниматель Вячеслав Платон.

    По мнению политологов, результат этого голосования заранее не предрешен и Санду будет не просто переизбраться на свой пост. В связи с этим высказываются предложения о том, что президент начнет злоупотреблять административным ресурсом вплоть до фальсификаций, чтобы избежать второго тура.

    Несмотря на действия властей, оппозиция проявляла заметную активность и всячески старалась быть услышанной избирателями. На этой неделе лидер оппозиционного блока «Победа» (ее кандидат не был допущен к выборам) Илан Шор призвал молдаван прийти на избирательные участки и «проголосовать против Санду», чтобы спасти Молдавию, от «преступников, захвативших власть в стране».

    В ходе кампании почти не звучал приднестровский вопрос, о нем упоминали лишь дежурным образом. Эта тема перестала быть фактором молдавской политики. В то же время российские эксперты также полагают, что вероятность второго тура крайне высока. «Оппозиция представлена в избытке в нынешнем бюллетене. Там и Ренато Усатый, и Ирина Влах, и Наталья Морарь», – отмечает политолог Александр Носович.

    По его словам, в пользу второго тура говорят результаты большинства соцопросов. Санду, по разным подсчетам, набирает от 26 до 45%, чего недостаточно для победы в первом туре. Такой разброс результатов объясняется разными методиками опросов. Стояногло, согласно данным многих опросов, тоже проходит во второй тур. «Только в одном опросе во второй тур проходит Ренато Усатый, а по всем остальным он идет под третьим номером», – говорит Носович.

    По словам собеседника, многие молдаване будут голосовать против Санду, но не по призыву Шора. «Тактика голосования за любого другого кандидата кроме Санду стала общепризнанной и по-другому уже быть не могло. Антирейтинг президента составляет 60%, она входит в тройку самых непопулярных людей страны, занимая вторую строчку между главой правительства и председателем парламента. Все они лица правящей партии «Действие и солидарность» (PAS)», – добавил Новосович.

    О том, что результат Санду «крутится вокруг 30%», напоминает и Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Даже исходя из результатов ангажированных опросов, можно уверенно прогнозировать второй тур. Интрига сегодняшнего голосования в том, кто выйдет с Санду во второй тур», – рассуждает эксперт.

    Мартынов тоже указывает на то, что кроме Стояногло шансы на участие во втором туре есть только у Усатого, который на прошлых выборах занял третье место, выступил против Додона и тем самым склонил своих сторонников проголосовать за Санду. Но у Усатого более высокий антирейтинг «в силу того, что Стояногло раньше вообще не занимался политикой».

    Тем не менее, как обращает внимание Мартынов, согласно одному из соцпросов, в случае если во второй тур выйдет все-таки Усатый, а не Стояногло, то Санду может проиграть, несмотря на фальсификации.

    Эксперты особо отмечают роль молдавской диаспоры, которая насчитывает более миллиона человек, то есть примерно треть избирателей.

    Как напомнил Носович, находящиеся в России граждане Молдавии не получили полноценной возможности проголосовать, поэтому они не окажут никакого влияния на результат выборов. МИД Молдавии открыл в России только два избирательных участка на территории посольства, а всего в РФ находится, по разным оценкам, от 500 до 700 тыс. молдаван. Поэтому все не смогут проголосовать просто физически, тем более что на этих участках всего будет 10 тыс. бюллетеней.

    «Западные молдавские диаспоры всегда считались главной электоральной опорой Санду и прозападных политиков Молдавии. Именно благодаря им Санду стала президентом четыре года назад. В Британии открыто 60 участков, хотя там находится в несколько раз меньше молдаван, чем в России», – отметил собеседник.

    О важной роли диаспоры говорит и то, что свое избирательное турне президент начала с объезда Европы, но «соотечественники встретили ее, мягко говоря, без восторга». В Италии, например, разговор велся на повышенных тонах, ей задавали неудобные вопросы про невыполненные обещания, коррупцию и вплоть до бытовых вещей вроде высоких цен на авиабилеты.

    «Такой прием свидетельствует о том, что в Евросоюзе отношение к прозападной власти в Молдавии далеко не радужное, как было четыре года назад...Поэтому у них тоже может быть востребована модель голосования за любого другого кандидата против», – пояснил Носович. Мартынов согласен, что

    «своими корявыми действиями» Санду оттолкнула не только российскую, но и европейскую диаспору,

    проживающую в Румынии, Италии, Франции, а также в США. «А вот у того же Усатого очень высокая популярность среди диаспоры. Он сам больше десяти лет занимался бизнесом в России. Как диаспоры будут голосовать за Стояногло, сказать сложно, потому что он себя в политике ранее не проявлял», – пояснил политолог.

    По мнению Носовича, России стоит ждать от этих выборов фальсификаций и громких скандалов по выяснению отношений. «Знойная и южная молдавская политика никогда не обходится без этого. Поэтому нельзя исключать дестабилизации ситуации, если власть решится на масштабные фальсификации для победы любой ценой», – прогнозирует эксперт.

    При более умеренном сценарии стоит рассчитывать на второй тур, результат которого будет зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата. «У Санду, безусловно, есть шансы переизбраться, но и у оппозиционного кандидата, кто бы им ни был, тоже есть такой шанс, если вся оппозиция и оппозиционный электорат объединяться вокруг его фигуры», – добавил политолог.

    Еще одним интересным фактором этих выборов стал запрет оппозиционного блока «Победа»

    и недопуск к выборам спортсмена Василия Боли. Лидер блока Шор создал очень эффективную региональную сеть, которая пригодится в будущем. «Своего кандидата у них нет, но оппозиция все равно будет играть политическую роль, направлять куда-то свои усилия. В данном случае все, что работает на свержение Санду, работает в интересах молдавского государства. Выращенная в «соровской пробирке» Санду была продвинута на верх молдавского политического олимпа с целью ликвидации молдавской национальной государственности», – пояснил Мартынов.

    Эксперт напомнил также, что президент не имеет никакого политического веса, если у него нет поддержки в парламенте. «Президентские выборы – это задел на парламентские выборы, которые намечены на следующую осень. Такая активность Шора и блока «Победа» – это тестирование своих возможностей на перспективу», – отметил спикер. По прогнозу Носовича,

    большинство участников референдума выскажутся за евроинтеграцию страны, но при этом многие, согласно опросам, считают этот плебисцит манипуляцией и жульничеством, «разводкой», чтобы обеспечить Санду второй президентский срок.

    «Поэтому будет высокий процент голосов против. Но на международном положении Молдавии этот референдум никак не скажется, о чем прямым текстом заявляли в Брюсселе. Этот референдум – чистая политтехнология, которая призвана мотивировать народ проголосовать за Санду», – подчеркнул спикер.

    Мартынов согласен, что референдум проводится для накрутки результатов Санду и увеличения явки избирателей. «В этом референдуме нет никакой политической силы кроме пиара и политических технологий. Считается, что те, кто будет голосовать за Европу, проголосуют и за Санду», – подчеркнул политолог.

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