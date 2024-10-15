При навязывании Санду Евросоюз потерял последний стыд

Tекст: Дмитрий Бавырин

То, что в понедельник Евросоюз ввел санкции в отношении Молдавии, звучит как будто бы странно. Ведь там готовы вывалять молдавского президента Майю Санду хоть в золоте, хоть в меду, лишь бы сохранить во главе республики хоть тушкой, хоть чучелом.

Но речь не о странном, а о бесстыдном. Это санкции не против Санду, а ради Санду – в отношении ее противников.

В черный список ЕС попала глава преимущественно русскоязычной автономии Гагаузия Евгения Гуцул и некоторые другие политики, которых относят к пророссийским. Причем это не учреждение списка, а расширение: Брюссель уже давно разделяет молдавских деятелей на «чистых» и «нечистых» (то есть нелояльных и лояльных к России), вводя против последних рестрикции с формулировкой «за дестабилизацию ситуации в Молдавии».

Может, это Санду передает перечни своих недругов в Брюссель, может, еврокомиссары сами проявляют инициативу, не доверяя молдавским подрядчикам, но руководство Евросоюза создало самый, пожалуй, вопиющий за свою историю прецедент по вмешательству в выборы в отдельно взятой стране.

Они, конечно, всегда так делали – и в постсоветском пространстве, и на Балканах, но никогда – настолько открыто и нагло. Поддержка лояльных и антироссийских кандидатов европолитиками – это норма, их участие в репрессиях против оппозиции – фишка этого сезона.

Основные работы по уничтожению конкурентов, разумеется, ведет лично Санду. Ее предвыборная кампания – нескончаемая череда скандалов. Оппозиционных политиков не допускают до агитации или вообще арестовывают, нелояльные СМИ закрывают (российские запретили уже практически все). Поговаривают, что под угрозой даже «Смешарики», но в темпах строительства молдавской диктатуры давно нет ничего смешного.

Владимир Зеленский в свое время продемонстрировал такую же ловкость при создании авторитарной системы.

«Это политический террор». Так характеризует ситуацию глава блока «Победа» Илан Шор. Это наиболее пророссийское политическое объединение Молдавии, а потому до выборов его кандидатов не допустили, придравшись к документам.

Евросоюз со своей стороны Санду подмахивает – даже больше, чем Зеленскому в период до СВО (того по отвлеченным вопросам хотя бы критиковали). Например, за неделю до выборов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прозванная недоброжелателями гарпией, принесла молдавскому президенту в клюве 2 млрд евро на социальные программы.

Но это, как говорится, классика. К сожалению, изобретательность в ЕС тоже проявляют.

Так, на прошлой неделе были заблокированы каналы молдавских оппозиционеров (Гуцул, Шора и других) в мессенджере Павла Дурова Telegram. Формально Евросоюз к этому никакого отношения не имеет. Но трудно не вспомнить о том, что Дуров попал в лапы французских правоохранителей, а президент Франции Эммануэль Макрон больше прочих переживает за Санду (даже больше Урсулы).

Видимо, ему хочется победить Россию хоть где-нибудь и хоть чуть-чуть отыграться за серию поражений в Африке (это не говоря уже об Украине).

Все это необходимо Западу в силу того, что молдаване в большинстве своем терпеть не могут Санду – у нее колоссальный антирейтинг, превышающий 60%. А вот к Евросоюзу в Молдавии относятся заметно лучше, связывая с ним надежды на рост уровня жизни и качества управления (этот феномен ранее был описан на Украине: люди хотят попасть под контроль чужих чиновников из-за потери надежды на собственных).

Поэтому президентские выборы были совмещены с референдумом по внесению изменений в конституцию, якобы необходимых для вступления в Евросоюз. А в агитации и пропаганде ежедневно подчеркивают, что выбор в пользу Санду и выбор в пользу ЕС – это одно и то же.

Если так, тем хуже для ЕС, потому что свой антирейтинг Санду заработала не только русофобией, не только желанием втянуть Кишинев в конфликт с Россией, не только антинациональной деятельностью (теперь все молдавское переименовывают в румынское). При ней экономика совершила заметный откат назад с резким падением в очень чувствительных для населения областях – сельском хозяйстве и обработке.

Это по-своему удивительно, поскольку внешний долг республики за четыре года президентства Санду увеличился вдвое. И в общем понятно, как: например, из двух предвыборных миллиардов от Урсулы три четверти – это кредит, который необходимо будет вернуть. Удивительно то, что эти средства вообще не получилось использовать с пользой – то ли из-за зашкаливающей коррупции, то ли из-за полной бездарности правящих элит.

Короче, европейцы потому беспредельничают, что не могут не беспредельничать. Слишком уж безблагодатный это кандидат – Майя Санду.

В описанных обстоятельствах ее главным соперником на выборах стал бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло. Он удержался в гонке благодаря тому, что получил от Европы своего рода охранную грамоту, причем по недосмотру Брюсселя.

Стояногло был назначен генпрокурором при предыдущем президенте Игоре Додоне и конфликтовал с Санду. Она добилась его отстранения и заведения уголовного дела, но Стояногло подал иск в ЕСПЧ и выиграл: увольнение признали незаконным, а следствие по его делу неправовым. Видимо, в Европе уважают решения хотя бы своих судов, поэтому, когда Стояногло неожиданно для всех стал главным кандидатом от оппозиции, Брюссель не согласовал с Санду вторую попытку убрать настырного прокурора.

Разницу между двумя кандидатами хорошо показывает свежий пример. Санду велела обозначить Россию как главную угрозу в стратегии национальной безопасности Молдавии. Стояногло назвал это глупостью. Разрыв связей с РФ (как экономических, так и политических) он тоже считает глупостью, хотя антиевропейским деятелем и врагом Брюсселя его назвать нельзя (иначе бы его точно аннулировали как кандидата).

Он остался в гонке еще и потому, что не воспринимался как серьезный соперник Санду и до сих пор сильно уступает ей по рейтингу. Несмотря на управленческие провалы, у президента имеется стабильное ядро поддержки из молдаван с наиболее антироссийскими и прорумынскими взглядами. А Стояногло не слишком хорошо известен в республике, хотя и был поддержан на выборах крупнейшей оппозиционной партией (социалистами Додона).

Понимание, что как кандидат Стояногло уцелел лишь благодаря цепочке случайностей, необходимо, чтобы осознавать, насколько бесстыже действуют в Молдавии Санду и еврочиновники. Эта бесстыжесть сама по себе – анонс дальнейших событий.

Поскольку Стояногло (или кто-то другой, кто пройдет во второй тур с действующим президентом) все равно имеет шансы на победу из-за протестного голосования по принципу «кто угодно, только не Санду», итоги выборов вполне могут быть сфальсифицированы. Помимо простого соображения, что очень грязная игра Санду и ЕС будет очень грязной до последнего, на это указывает, например, то, что в Молдавии запретили проводить экзитполы – соцопросы на выходе из избирательных участков. Потому что в небольших странах сильные расхождения экзитполов с официальными результатами выборов – не самое надежное, но наглядное свидетельство в пользу фальсификаций.

Если же официальные результаты сильно разойдутся с внутренним ощущением пассионариев, политическая борьба может перекинуться на улицы или даже принять характер революции. Лидеры типа Санду нередко недооценивают ненависть к себе, опасно переоценивая свои возможности.