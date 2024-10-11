Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

Россия обрела турбинную независимость Россия сделала огромный шаг в сторону освобождения от критической зависимости от западных газовых турбин большой мощности. Впервые была запущена ТЭС с такой турбиной, разработанной полностью в России. Это уникальное технологическое достижение страны, которое казалось еще недавно просто невозможным. Ведь столько десятилетий мы закупали турбины у немцев и американцев. Подробности Перейти в раздел

Российская армия вбила клин во фланг группировке ВСУ в Курской области Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области. Информация пока официально не подтверждена в Минобороны, однако в перспективе успехи ВС РФ в приграничье могут способствовать не только выдавливанию противника из региона, но и его ослаблению в целом. Как последние успехи в Курской области отразятся на ситуации на фронте? Подробности Перейти в раздел

«Я изначально хотел в самое пекло» «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности Перейти в раздел

Противостояние с Россией заставляет немцев возродить армию Главной задачей будущих властей Германии станет восстановление армейского призыва и перевооружение бундесвера, потому что боеспособной армии у ФРГ больше нет. Голоса представителей нынешней власти, считающих, что колоссальные расходы на это добьют экономику страны, в расчет не берутся. У немцев нет выбора, выбор за них сделали США. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Урсула у Санду и битва за Молдавию Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

Как Байден кинул Зеленского После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

Зеленского заставят провести выборы Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО. Перейти в раздел