Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?0 комментариев
Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым
Путин и Егоров обсудили 19% рост налоговых поступлений до 55,6 трлн рублей
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым, где обсуждался рост налоговых поступлений на 18,9% в бюджет РФ в 2024 году, что составит 55,6 трлн рублей.
Путин провел встречу с Егоровым, встреча состоялась в Кремле в День работника налоговых органов, который отмечается в России 21 ноября, передает ТАСС.
Егоров на встрече с президентом подчеркнул, что налоговые поступления в бюджет России в 2024 году вырастут на 18,9%, составив 55,6 трлн рублей. За январь – октябрь 2024 года в консолидированный бюджет поступило 46 трлн рублей, что на 8,1 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава ФНС уточнил, что в федеральный бюджет за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, это на 30% больше, чем годом ранее. Он также отметил значительный вклад налоговых органов в экономику страны и выразил уверенность в дальнейшем укреплении этой тенденции.