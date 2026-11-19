Tекст: Антон Антонов

«Как члены конгресса США и непоколебимые сторонники суверенитета, независимости и безопасности Украины, мы выражаем серьезное опасение по поводу действий, предпринимаемых против Украинской Православной Церкви», – говорится в письме.

Письмо подписали конгрессмены Анна Паулина Луна, Деррик ван Орден, Райли Мур, Уоррен Дэвидсон и Элайжа Крейн. Они указали, что закон, устанавливающий правовую базу для прекращения юридической идентичности УПЦ, ограничения на владение ею собственностью и запрет религиозной деятельности, вызывает сомнения в его соответствии конституции Украины и международному праву, передает РИА «Новости».

Авторы напомнили, что по поводу закона 3894 и преследования УПЦ уже высказывали опасения международные наблюдатели, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, миссию США при ОБСЕ, ведущие христианские организации, а также папа Римский Франциск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Конгрессмены подчеркнули, что УПЦ является одним из крупнейших религиозных сообществ на Украине с миллионами последователей, и обратили внимание на захваты храмов, лишение гражданства и длительные задержания духовенства без судебных решений, а также на случаи насильственного призыва священников в армию и отправку их в зоны боевых действий, что они сочли нарушением международных гуманитарных норм.

В завершение авторы призвали власти Украины прекратить реализацию закона 3894, передачу религиозной собственности, задержания и насильственный призыв духовенства и обеспечить всем гражданам возможность свободно и мирно исповедовать свою веру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

Тогда переселенцы с Украины назвали ситуацию с преследованием канонической УПЦ настоящей трагедией для верующих.

В сентябре Служба безопасности Украины задержала клирика канонической УПЦ.