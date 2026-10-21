Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Власти Украины обвинили Балтскую епархию канонической УПЦ в связях с РПЦ
Госслужба Украины по этнополитике обвинила Балтскую епархию УПЦ в связях с РПЦ
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ).
Балтская епархия УПЦ окормляет верующих на севере Одесской области, передает РИА «Новости».
В сообщении ГЭСС говорится, что управление Балтской епархии имеет признаки аффилированности с Киевской митрополией УПЦ, которая, в свою очередь, связана с РПЦ. Уточняется, что «исследование» проводилось с 4 сентября по 19 октября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Украине мобилизовали 24-летнего иеромонаха УПЦ.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об участившихся нападениях на священников на Украине.
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