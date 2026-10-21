Шесть человек получили до 19 лет колонии за попытку захвата власти в Крыму

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Установлено, что Асанов и Ниметулаев на территории Бахчисарайского района Республики Крым организовали деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения*», куда вошли остальные подсудимые. В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы», – сообщил представитель суда ТАСС.

По версии следствия, фигуранты вербовали новых участников и проводили конспиративные собрания. Они обсуждали методы изменения политической системы России для ее включения во «Всемирный исламский Халифат» (запрещена в России и признана террористической).

Первые четыре года наказания осужденные проведут в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым. В прошлом году совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению. Крымчанина осудили за планы вступить в террористическую организацию.