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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 12:02 • Новости дня

    Шесть человек получили до 19 лет колонии за попытку захвата власти в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил шестерых человек к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в Крыму и участие в террористической ячейке, сообщили в инстанции.

    «Установлено, что Асанов и Ниметулаев на территории Бахчисарайского района Республики Крым организовали деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения*», куда вошли остальные подсудимые. В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы», – сообщил представитель суда ТАСС.

    По версии следствия, фигуранты вербовали новых участников и проводили конспиративные собрания. Они обсуждали методы изменения политической системы России для ее включения во «Всемирный исламский Халифат» (запрещена в России и признана террористической).

    Первые четыре года наказания осужденные проведут в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым. В прошлом году совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению. Крымчанина осудили за планы вступить в террористическую организацию.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    18 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных четверых участников команды КВН «Союз» Айдара Гараева, Елену Гущину, Александра Алымова и Кирилла Коковкина за исполнение песни о Крыме.

    Причиной включения в списки стало исполнение юмористами песни «Просто вернули полуостров» во время выступления в 2014 году, передает РИА «Новости».

    Ресурс обвиняет чемпионов Высшей лиги КВН в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев, несовершеннолетних, а также российских деятелей культуры, которых создатели портала называют «изменниками родины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в базу украинского сайта «Миротворец» внесли музыканта Mr. Credo.

    Список портала пополнила певица Настя Каменских.

    В базу включили дочь Владимира Сальдо.

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    18 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    У побережья Ялты произошло землетрясение

    У побережья Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь сообщила, что в Черном море в 18 км от Ялты зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.

    В Черном море недалеко от Ялты зафиксировали подземные толчки, пишет ТАСС.

    «В 9:57 по местному времени в Черном море в 18 км от станции «Ялта» произошло землетрясение магнитудой 3,0. Землетрясение носит природный характер, не предварялось форшоками и не имеет афтершоков», – заявила Бондарь.

    Она отметила, что сведений об ощутимости сейсмического события на берегу не поступало. По словам Бондарь, с начала 2026 года специалисты зарегистрировали 123 землетрясения природного характера магнитудами от 0,1 до 4,5. При этом большая часть эпицентров располагалась в Севастопольском районе Черного моря, где зафиксировали восемь ощутимых толчков с интенсивностью от 2 до 3,5 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты повысили магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи до 4,2.

    В августе подземные толчки произошли у берегов Севастополя.

    В июне сейсмологи зафиксировали у берегов Крыма серию из 22 землетрясений.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    18 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Землетрясение у берегов Крыма не ощущалось в Ялте

    Сейсмолог Бондарь: Землетрясение у берегов Крыма не могло ощущаться в Ялте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Землетрясение, произошедшее в Черном море недалеко от южного берега Крыма, не имело афтершоков и не ощущалось в Ялте, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.

    «Магнитуда землетрясения составила 3,0, энергетический класс этого толчка – 9,7, а эпицентр землетрясения располагался на глубине 27 км. Афтершоков не зафиксировано. В Ялте оно не могло ощущаться», – цитирует ее РИА «Новости».

    По ее словам, с начала года институтом зафиксировано 123 природных сейсмических события. Их магнитуда варьировалась от 0,1 до 4,5, а энергетический класс – от 3,6 до 12,3. Большинство эпицентров находилось в Черном море в Севастопольском регионе.

    Ощутимыми стали десять землетрясений, восемь из которых произошли в Севастопольском районе, примерно в 15 км от мыса Фиолент. Еще по одному ощутимому толчку зафиксировали в Керченско-Анапском и Азово-Кубанском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось о землетрясении у побережья Ялты.

    В прошлом месяце магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи повысили до 4,2.

    В августе землетрясение произошло у берегов Севастополя.

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    19 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Минэнерго анонсировало появление накопителей энергии в Подмосковье и Крыму

    Минэнерго: Накопители энергии появятся в Московском регионе и Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России планируют реализовать новые проекты по строительству систем накопления энергии в Московском регионе и Крыму, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

    «Мы переходим к большим проектам по накопителям электрической энергии», – заявил Цивилев в Госдуме.

    Он отметил, что первый такой проект был реализован в этом году в Краснодарском крае компаниями «Россети» и «Росатом», передает ТАСС.

    Министр добавил, что проект работает уже четвертый месяц и показывает большую эффективность.

    Также принято решение установить накопители мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке, чем также будут заниматься «Россети». На очереди – Московский регион и Крым.

    Ранее сообщалось, что компания «Россети» запланировала строительство на Дальнем Востоке накопителей энергии.

    До этого Росатом договорился о сборке накопителей энергии в Египте.

    В декабре прошлого года в Калининградской области была введена первая российская гигафабрика накопителей энергии.

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    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии на Украине сил для смены власти

    Константинов: На Украине сформировались реальные силы для смены власти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине появились силы, способные сменить режим Владимира Зеленского.

    «На Украине сформировались реальные силы, способные сменить власть. Зеленский не сможет честно победить на выборах, а сфальсифицировать их результаты ему не дадут, прежде всего в США», – заявил Константинов РИА «Новости».

    По его мнению, нет гарантий того, что на смену Зеленскому придет политик, настроенный на конструктивные отношения с Россией.

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг упал до 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента. Также отставка главы Минцифры Украины Михаила Федорова нанесла удар по легитимности Зеленского. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о сомнительной легитимности Зеленского.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    19 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Задержанная в Крыму женщина призналась в работе на украинские спецслужбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанная по подозрению в государственной измене жительница Крыма дала признательные показания о работе на спецслужбы Украины, передав им фотографии бывшего винзавода, где находились российские военнослужащие.

    Об этом стало известно из видео ее допроса, распространенного Центром общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

    По словам задержанной, она познакомилась в интернете с неким Юрием, с которым общалась в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Собеседник интересовался настроениями жителей Крыма, в частности, количеством пророссийски и проукраински настроенных граждан.

    «Затем его стал интересовать вопрос по поводу бывшего винзавода, который находился на территории Крыма. Я проезжала мимо на машине и сделала фотографии этого объекта. Там были военнослужащие, посредством мессенджера WhatsApp передала ему эти фотографии», – заявила она на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд приговорил агента украинских спецслужб к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

    На прошлой неделе ФСБ задержала в Воронеже россиянку, готовившую террористическую атаку на военный аэродром.

    В прошлом месяце украинец получил 19 лет лишения свободы за шпионаж в Белгородской области.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    19 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Ялте произошло аварийное отключение электричества

    Ялта и ряд поселков на севере Крыма частично остались без света

    Tекст: Ольга Иванова

    Ялта и ряд населенных пунктов на севере Крыма остались без света из-за аварий на сетях, сообщила компания «Крымэнерго».

    Ялта и несколько населенных пунктов в северной части Крыма частично обесточены из-за аварий, об этом сообщает ГУП «Крымэнерго» в Мах.

    «Аварийное отключение по линии «Крымэнерго»: г. Ялта, частично пгт Ливадия, пгт Виноградное», – говорится в сообщении.

    Кроме того, обесточены некоторые населенные пункты в Красногвардейском районе Крыма. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, электроснабжение планируется вернуть в течение трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца часть Крыма осталась без света из-за атаки беспилотников.

    В августе в Крыму ограничили подачу электричества из-за повреждений инфраструктуры.

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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик заметили в сотнях километров от Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем в сотнях километров от Крымского полуострова, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 8:40 мск и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 9:10 мск самолет пролетал над водами Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова и направлялся на восток. Конечный пункт борта неизвестен.

    Отмечается, что самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

    До этого самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа.

    В тот же день Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море.

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    19 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Жительница Крыма задержана за передачу украинской разведке данных о ПВО

    Жительницу Крыма арестовали за передачу Киеву данных о российских объектах ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Черноморское сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая по заданию Киева тайно снимала на камеру позиции систем противовоздушной обороны.

    Жительница Крыма по собственной инициативе связалась в мессенджере с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По заданию куратора она вела фото- и видеосъемку региональных объектов ПВО для последующей передачи за рубеж, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    Полученная иностранной спецслужбой информация могла использоваться Вооруженными силами Украины для планирования ракетно-артиллерийских ударов. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали.

    Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд уже избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд назначил сроки действовавшим в Крыму и на Кубани украинским агентам.

    В августе спецслужба задержала крымчанина за передачу секретных данных разведке Украины.

    Суд в Москве приговорил гражданина Украины к 25 годам лишения свободы за госизмену, терроризм и диверсии.

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    19 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Власти Крыма назвали Британию самым активным участником конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Британия всячески способствует эскалации ситуации и является самым активным участником украинского конфликта.

    Лондон прямо не участвует в боевых действиях, однако делает все для разжигания кризиса, передает ТАСС.

    «Британия – самый активный участник украинского конфликта. Они исторические разжигатели войн. Сами они не воюют, но делают все, чтобы погибали другие, в данном случае – украинцы. Это часть их политики. И, в общем-то, это у них получается», – заявил Константинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Константинов заявил, что Владимир Зеленский сколотил баснословное состояние на украинском конфликте.

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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