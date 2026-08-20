Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
ФСБ задержала крымчанина за передачу секретных данных разведке Украины
ФСБ задержала жителя Фороса за подготовку диверсий на полуострове
Подозреваемый в госизмене россиянин передавал украинской стороне координаты пограничных объектов для наведения ракетных ударов, сообщили в ФСБ.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму россиянина 1967 года рождения, передает РИА «Новости».
Мужчину подозревают в государственной измене. Сейчас фигурант активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Установлено, что житель поселка городского типа Форос инициативно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp передавал куратору сведения о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. Указанные сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по территории Российской Федерации».
Украинские спецслужбы продолжают активный поиск потенциальных преступников в интернете. Для вербовки агентов противник использует социальные сети, а также иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp. Главная цель этих действий заключается в нанесении ущерба безопасности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силовики арестовали двух россиян за передачу Киеву информации о дислокации подразделений Вооруженных сил.
Несколькими днями ранее сотрудники спецслужб пресекли деятельность собиравших данные о критической инфраструктуре диверсантов.
В мае сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух подозреваемых в шпионаже жителей Крыма.