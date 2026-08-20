ФСБ задержала крымчанина за передачу секретных данных разведке Украины

ФСБ задержала жителя Фороса за подготовку диверсий на полуострове

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму россиянина 1967 года рождения, передает РИА «Новости».

Мужчину подозревают в государственной измене. Сейчас фигурант активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Установлено, что житель поселка городского типа Форос инициативно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp передавал куратору сведения о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. Указанные сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по территории Российской Федерации».

Украинские спецслужбы продолжают активный поиск потенциальных преступников в интернете. Для вербовки агентов противник использует социальные сети, а также иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp. Главная цель этих действий заключается в нанесении ущерба безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силовики арестовали двух россиян за передачу Киеву информации о дислокации подразделений Вооруженных сил.

Несколькими днями ранее сотрудники спецслужб пресекли деятельность собиравших данные о критической инфраструктуре диверсантов.

В мае сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух подозреваемых в шпионаже жителей Крыма.