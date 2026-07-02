ФСБ задержала шпионивших за Крымским мостом украинских агентов

ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов с тремя килограммами взрывчатки

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники спецслужб пресекли деятельность диверсантов, передает «РИА Новости».

В Центре общественных связей ведомства сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России».

Подозреваемые по заданию куратора собирали данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России и критической инфраструктуре. Эту информацию, а также сведения о движении поездов по Крымскому мосту, они пересылали украинской разведке через мессенджер Telegram.

Для подготовки диверсий фигуранты забрали из тайника детали радиоуправляемой бомбы. Силовики изъяли у них во время обыска компоненты самодельного взрывного устройства, содержащего более трех килограммов взрывчатки.

Следователи возбудили уголовные дела о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд отправил подозреваемых под стражу. В ФСБ добавили, что задержанные уже дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силовики пресекли шпионскую деятельность двух жителей полуострова в пользу Украины.

Осенью 2024 года правоохранители задержали передававшего координаты системы защиты Крымского моста мужчину. В сентябре того же года сотрудники ведомства обезвредили еще двух собиравших информацию о военной инфраструктуре региона украинских агентов.