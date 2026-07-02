Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.3 комментария
ФСБ задержала шпионивших за Крымским мостом украинских агентов
ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов с тремя килограммами взрывчатки
На полуострове арестовали двоих граждан России, пересылавших противнику координаты военных объектов и получивших из тайника детали для сборки радиоуправляемой бомбы.
Сотрудники спецслужб пресекли деятельность диверсантов, передает «РИА Новости».
В Центре общественных связей ведомства сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России».
Подозреваемые по заданию куратора собирали данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России и критической инфраструктуре. Эту информацию, а также сведения о движении поездов по Крымскому мосту, они пересылали украинской разведке через мессенджер Telegram.
Для подготовки диверсий фигуранты забрали из тайника детали радиоуправляемой бомбы. Силовики изъяли у них во время обыска компоненты самодельного взрывного устройства, содержащего более трех килограммов взрывчатки.
Следователи возбудили уголовные дела о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд отправил подозреваемых под стражу. В ФСБ добавили, что задержанные уже дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силовики пресекли шпионскую деятельность двух жителей полуострова в пользу Украины.
Осенью 2024 года правоохранители задержали передававшего координаты системы защиты Крымского моста мужчину. В сентябре того же года сотрудники ведомства обезвредили еще двух собиравших информацию о военной инфраструктуре региона украинских агентов.