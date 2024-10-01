ФСБ в Крыму задержала звонившего на «горячую линию СБУ» шпиона

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали двух подозреваемых, один из них, 45-летний житель региона, звонил по телефону «горячей линии СБУ» по открытому GSM-каналу мобильной связи, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Он передал информацию о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.

Также он переслал куратору данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

Эту информацию подозреваемый передал для нанесения ракетных ударов ВСУ.

Другому задержанному 43 года, это иностранец. Через мессенджер он установил связь с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Он собирал и передавал украинской спецслужбе информацию разведывательного характера о дислокации военной техники и подразделениях в Севастополе.

Дела заведены по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж».

По ним подозреваемым грозит пожизненный срок, они оба арестованы.

Ранее в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.