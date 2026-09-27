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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    27 сентября 2026, 20:53 • Новости дня

    Музыканта Mr. Credo внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский музыкант Александр Махонин, известный как Mr. Credo, попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за песен в поддержку России.

    Российский исполнитель Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, оказался в списках скандального украинского ресурса, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют артиста в поддержке президента Владимира Путина и российской армии.

    «Миротворец» вменяет музыканту «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной для таких заявлений послужили композиции певца и его публикации в социальных сетях, где он выражал поддержку России и критиковал события на Майдане.

    Украинский сайт известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев республик Донбасса и других людей, которых создатели портала называют «изменниками родины». В базу ресурса регулярно попадают сведения о российских деятелях культуры и гражданах других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе создатели скандального украинского портала включили в свой реестр супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

    В середине сентября в базу данных этого сайта попала российская волейболистка Варвара Шубина.

    В июне текущего года аналогичным обвинениям со стороны ресурса подвергся бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

    26 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского из-за дефицита бюджета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его политику «самоубийственной» из-за отсутствия плана покрытия дефицита бюджета на 2027 год.

    «Украина должна к ноябрю показать МВФ, откуда возьмутся 52,6 млрд долларов на бюджет 2027 года. <…> Партнеры не дают их, потому что нет реформ», – отметила Мендель, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Зеленский уже проиграл конфликт морально и финансово, подорвав демократию, и теперь вся его политика самоубийственна.

    Сейчас подтверждено наличие лишь около 20 млрд долларов, на покрытие не хватает еще 32,6 млрд долларов.

    В августе Зеленский признал дефицит военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Для экстренного покрытия нехватки средств он просил Евросоюз досрочно перевести часть запланированных кредитных траншей.

    В середине сентября Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента из-за введенных против нее Киевом санкций.

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    27 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    ВСУ начали избегать стрелковых боев на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные избегают стрелковых боев с российскими штурмовиками на сумском направлении, предпочитая отступать со своих позиций, заявил замкомандира штурмовиков 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» с позывным Агат.

    «Противник применяет БПЛА самолетного типа, FPV-дроны. ВСУ в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. <…> Они убегают из опорника», – сообщил собеседник ТАСС.

    Группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в Сумской области.

    В августе российские военные сообщали, что украинские солдаты начали чаще бросать свои опорные пункты при приближении российских военных.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что группировка «Север» расширила внешнюю зону контроля, создавая в котле малые кольца окружения.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

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    27 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали скрытно уходить с позиций в Запорожской области

    Украинские военные на территории Запорожской области начали тайно отходить с позиций в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские военнослужащие на запорожском направлении покидают скрытно позиции и переходят в другие подразделения, это в целом связано с тем, что разрозненные отряды примыкают к своим побратимам, а основные их подразделения были уничтожены российской армией», – пояснил эксперт ТАСС.

    Марочко добавил, что такие действия вызваны интенсивным огневым воздействием российских военных на подразделения ВСУ в Запорожской области.

    Из-за потери боеспособности украинское командование вынуждено доукомплектовывать одни отряды остатками других, разбитых на линии соприкосновения.

    Также Марочко обращал внимание, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать у Орехова, чтобы сохранить контроль над этим плацдармом и не допустить окружения.

    До этого он сообщал, что ВС России заняли южные окраины Орехова.

    В начале сентября российские войска освободили населенные пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области.

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    26 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Лавров возложил на Украину вину за ущерб судоходству в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответственность за весь урон коммерческим судам в Черном море несет исключительно украинская сторона.

    Лавров заявил, что удары по коммерческому флоту в Черном море, затрагивающие в том числе западные компании, наносятся только действиями Киева, передает ТАСС.

    «Назовите хотя бы один случай, когда коммерческие суда, действующие в ваших интересах, становились объектом ударов российской стороны. На этом разговор заканчивается. Нет таких случаев», – подчеркнул Сергей Лавров, отвечая на претензии главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

    Министр добавил, что все инциденты с торговыми кораблями происходят в результате украинских атак. По его словам, подобные угрозы фиксируются не только в черноморской акватории, но и на Каспии, где работает Каспийский трубопроводный консорциум.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил ответственность за начало ударов по судам в Черном море на Киев.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости атак на торговые суда и призвал обеспечить безопасность в черноморской акватории.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве исходящие от Киева угрозы безопасности судоходства.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    26 сентября 2026, 23:32 • Новости дня
    В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Сочи, сообщил руководитель курортного города Андрей Прошунин вечером в субботу.

    «В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров)», – сообщил Прошунин в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что оперативный штаб города решил временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным.

    За некоторое время до этого в Геленджике из-за угрозы атаки БЭКов временно запретили выход в акваторию для всех судов. Отдыхающих призвали покинуть прибрежную зону.

    В начале сентября при ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек.

    Тогда же в городе временно закрывали для посещения пляжи от «Маяка» до «Приморского».

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    27 сентября 2026, 06:11 • Новости дня
    Минобороны: ВС России системно уничтожают тяжелые украинские дроны у Доброполья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие ведут системную работу по уничтожению тяжелых беспилотных летательных аппаратов украинских войск на добропольском направлении, сообщило Минобороны.

    «Расчеты беспилотных систем поволжского соединения специального назначения группировки войск «Центр» продолжают системную работу по уничтожению тяжелых гексакоптеров противника на добропольском направлении СВО», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что украинские военные применяют крупные беспилотники для сброса боеприпасов на российские позиции и доставки грузов к передовым рубежам.

    Ликвидация таких аппаратов расчетами БПЛА поволжского соединения спецназа значительно снижает угрозу с воздуха. Это также создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских сил на данном участке фронта.

    Напомним, российские операторы беспилотников установили полный контроль над воздушным пространством на добропольском направлении.

    Военнослужащие морской пехоты пресекли попытки украинской армии выбраться из окружения в Доброполье.

    До этого боец группировки войск «Центр» с позывным Художник сбил около 100 тяжелых украинских дронов «Баба-Яга».

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    26 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    Стриминговые платформы Украины столкнулись с массовым сбоем вещания

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В работе украинских телевизионных стриминговых сервисов произошел массовый сбой, из-за которого пропал сигнал нескольких популярных национальных телеканалов.

    Вечером в субботу на Украине пропало вещание ряда телеканалов, передает ТАСС.

    Массовый сбой сигнала наблюдается на стриминговых платформах, предоставляющих доступ к телевидению через интернет.

    Часть каналов недоступна при просмотре через платформы MEGOGO и SWEET.TV. В частности, пропал сигнал популярных украинских телеканалов «1+1» и «СТБ». При этом некоторые каналы продолжают работать в штатном режиме.

    В пресс-службе MEGOGO пояснили, что технические проблемы связаны с повреждением дата-центра партнера. Именно он обеспечивает стриминговые платформы телевизионным сигналом.

    Ранее у нескольких украинских телеканалов возникли проблемы с трансляцией после взрывов в киевских дата-центрах.

    Пораженный центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу.

    Из-за уничтожения серверного оборудования эфиры прервали информационный ресурс «Новини Live» и главный телеканал минобороны Украины.

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    27 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Страна.ua: Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской столице раздался громкий хлопок во время действия режима предупреждения об опасности с воздуха, сообщили местные СМИ.

    «В Киеве прозвучал взрыв», – говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли ракетный удар по целям в Харьковской области.

    Вооруженные силы России наносят регулярные удары по украинской столице для сокращения дальнобойных возможностей противника.

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    26 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ

    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкий коллега ожидал от Москвы шагов навстречу на украинском направлении, передает РИА «Новости».

    По словам главы внешнеполитического ведомства, такое впечатление сложилось по итогам их недавней встречи в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем», – сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уточняла, что переговоры состоялись по инициативе Берлина. До этого последняя встреча Сергея Лаврова с главой МИД Германии, пост которого тогда занимала Анналена Бербок, проходила в январе 2022 года в Москве.

    Глава российского ведомства также обратил внимание на стремление европейских стран присоединиться к переговорам по Украине. По его словам, Европа отчаянно пытается вклиниться в процесс, который активно поощряют Соединенные Штаты.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Перед встречей дипломаты ФРГ выдвинули строгие требования по ограничению работы прессы.

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    26 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям саммита в Анкоридже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова вернуться к договоренностям, которые были достигнуты с американской стороной на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Но тем не менее Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», – отметил министр, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают регулярный диалог в различных форматах. По его словам, наличие контактов с администрацией президента США Дональда Трампа является признаком нормальности в двусторонних отношениях.

    Ранее Лавров ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    Глава российского дипведомства указал на готовность Соединенных Штатов к диалогу. Он также пояснял, что конфликт на Украине мог закончиться год назад.

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    27 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина резко сократила сброс воды в Днестр, что вызвало тревогу у экологов и властей Молдавии из-за угрозы водоснабжению и биоразнообразию, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

    Украинская сторона снизила сброс воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубических метров в секунду, передает ТАСС.

    «Все это время нам удавалось сохранять расход воды неизменным и защищать водоснабжение и экосистему [Днестра]. Какова ситуация сейчас: <…> был осуществлен переход в транзитный режим – плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идет напрямую в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер.

    Эколог Илья Тромбицкий отметил, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предупредил об огромном ущербе для биоразнообразия. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что вода практически перекрыта, и это уже ощущается на севере страны. Власти молдавской столицы установили на реке плавучие насосы и начали ревизию водозаборных скважин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду призвала ввести режим чрезвычайного положения из-за критического падения уровня воды в Днестре.

    Неделей ранее Кишинев отклонил украинское предложение о резком сокращении объемов сбрасываемой воды.

    Весной молдавское правительство обвинило Киев в отравлении реки нефтяными пятнами.

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    26 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Лавров заявил о полной недоговороспособности коллективного Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Запад является полностью недоговороспособным, что четко видно по его «усилиям» по Украине и по полному контролю над Владимиром Зеленским, чьи «вопли» в данном вопросе стоят примерно столько же, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС. Он отметил, что Москва не испытывает дефицита доверия, но подчеркнул: «необходимо доказывать свою договороспособность и доказывать, что тебе можно доверять».

    Киев так и не подтвердил готовность к честному диалогу, поскольку находится под полным контролем западных кураторов. По словам министра, невыполнение ранее достигнутых соглашений не стало чем-то новым для мировой политики на современном этапе.

    «Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису», – подчеркнул Лавров, обращаясь к журналистам.

    В качестве примера дипломат привел отказ Вашингтона от предложенного Ираном семидневного плана по восстановлению судоходства через Ормузский пролив. Американская сторона отвергла инициативу Тегерана исключительно из-за отсутствия доверия.

    Лавров подтвердил готовность Москвы к мирному диалогу, подчеркнув необходимость выполнения прежних договоренностей украинской стороной.

    Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил об утрате западными странами способности к честным переговорам.

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    27 сентября 2026, 03:46 • Новости дня
    Мирошник связал рост террористических атак с перерасходом бюджета Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Резкий рост числа террористических атак на Россию связан с перерасходом бюджета Украины, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Украине, прежде чем рассуждать о том, какой у нее будет бюджет 2027 года, ей бы 2026-й дожить, учитывая манипуляции, которые произошли», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    По его словам, колоссальные средства были направлены на военное переоснащение, что привело к трех-четырехкратному увеличению числа дронов, атакующих гражданскую инфраструктуру.

    Мирошник также отметил, что перерасход финансирования ударил по социальным выплатам в стране. Жизнь простых граждан, таких как пенсионеры или педагоги, не представляет интереса для руководства Украины, резюмировал посол.

    Ранее Владимир Зеленский обвинил бывшего министра обороны Михаила Федорова в растрате всего бюджета.

    Его экс- пресс-секретарь Юлия Мендель назвала политику киевского режима «самоубийственной» из-за отсутствия плана покрытия дефицита бюджета на 2027 год.

    Мирошник связывал выделение европейских кредитов Киеву с эскалацией терроризма.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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