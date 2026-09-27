Музыканта Mr. Credo внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Tекст: Ольга Иванова

Российский исполнитель Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, оказался в списках скандального украинского ресурса, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют артиста в поддержке президента Владимира Путина и российской армии.

«Миротворец» вменяет музыканту «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной для таких заявлений послужили композиции певца и его публикации в социальных сетях, где он выражал поддержку России и критиковал события на Майдане.

Украинский сайт известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев республик Донбасса и других людей, которых создатели портала называют «изменниками родины». В базу ресурса регулярно попадают сведения о российских деятелях культуры и гражданах других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе создатели скандального украинского портала включили в свой реестр супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

В середине сентября в базу данных этого сайта попала российская волейболистка Варвара Шубина.

В июне текущего года аналогичным обвинениям со стороны ресурса подвергся бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.