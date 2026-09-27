Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?9 комментариев
Музыканта Mr. Credo внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Российский музыкант Александр Махонин, известный как Mr. Credo, попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за песен в поддержку России.
Российский исполнитель Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, оказался в списках скандального украинского ресурса, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют артиста в поддержке президента Владимира Путина и российской армии.
«Миротворец» вменяет музыканту «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной для таких заявлений послужили композиции певца и его публикации в социальных сетях, где он выражал поддержку России и критиковал события на Майдане.
Украинский сайт известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев республик Донбасса и других людей, которых создатели портала называют «изменниками родины». В базу ресурса регулярно попадают сведения о российских деятелях культуры и гражданах других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе создатели скандального украинского портала включили в свой реестр супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.
В середине сентября в базу данных этого сайта попала российская волейболистка Варвара Шубина.
В июне текущего года аналогичным обвинениям со стороны ресурса подвергся бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.