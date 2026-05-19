Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.2 комментария
На Украине начали готовить старшеклассников к боевым действиям
Власти Украины начали подготовку детей к ведению боевых действий, в частности, организовали огневую подготовку с боевым оружием и курсы управления беспилотниками на базе военно-патриотических летних лагерей для старшеклассников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Власти Киева организовали для старшеклассников курсы управления беспилотниками и огневую подготовку, передает ТАСС. Занятия проходят на базе военно-патриотических лагерей под руководством бывших участников боевых действий в Донбассе.
«Украинские националисты готовят к войне детей. С приходом весны на Западной Украине начинают работу так называемые военно-патриотические лагеря для старшеклассников», – рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Специалист добавил, что подросткам преподают тактическую медицину и историю националистических движений времен Великой Отечественной войны. Кроме того, школьники практикуются в стрельбе боевыми патронами. Обучение проходят мальчики и девочки, при этом инструкторы не делают никаких поблажек на пол.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новой системы военной подготовки для школьников.
В конце прошлого года власти подконтрольного Киеву Запорожья начали обучать детей управлению боевыми беспилотниками.
Прошлым летом британские инструкторы организовали военную и идеологическую подготовку украинских подростков.