Зеленский подписал закон о военной подготовке украинских школьников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зеленский подписал закон о введении новой системы военной подготовки для школьников и студентов, передает РИА «Новости».

Документ предусматривает создание дисциплины «Основы национального сопротивления», обновление курса «Защита Украины» и организацию специальных центров подготовки. В учебную программу войдут практические занятия, включая стрельбу на полигонах и в тирах.

Обучение становится обязательным для всех учеников и студентов, вне зависимости от пола. Исключения предусмотрены для тех, чья религия запрещает использование оружия – такие обучающиеся смогут заменить эти модули альтернативными; а лица с инвалидностью освобождаются от практических занятий.

Законопроект внесен группой депутатов летом 2025 года, в первом чтении был одобрен в декабре 2025 года и окончательно принят в марте 2026 года. В августе 2025 года командир украинского 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» говорил о необходимости готовить детей к боевым действиям со школы.

В то же время украинское Минобороны сообщало о планах начинать подготовку к «национальному сопротивлению» с 14 лет и отмене базовой военной подготовки в вузах. Также Зеленский в 2025 году объявил о наборе в ВСУ молодежи 18-25 лет по контракту с выплатой 24 тыс. долларов за год службы, предоставлением права на поступление в вуз без экзаменов и ипотекой под 0%. Позднее министерство обороны подтвердило запуск специального проекта для добровольцев этого возраста.

Исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Украины Игорь Хорт сообщил о планах начать подготовку молодежи к национальному сопротивлению с четырнадцати лет и ввести в университетах обязательный курс «Основы национального сопротивления» вместо базовой общевойсковой подготовки.

Политолог Лариса Шеслер пояснила цель обучения школьников национальному сопротивлению как экономию времени и средств ВСУ на тренировку призывников и продолжение милитаризации сознания украинской молодежи.