Власти Украины ввели в школах курс национального сопротивления «Защита Украины»

Tекст: Вера Басилая

О планах начать подготовку молодежи к национальному сопротивлению с четырнадцати лет сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Украины Игорь Хорт, передает ТАСС.

Он отметил, что цикл подготовки стартует с участия подростков в движениях «Джура» и «Сокол», после чего они будут изучать обновленный предмет «Защита Украины».

В университетах для всех студентов введут обязательный курс «Основы национального сопротивления» вместо базовой общевойсковой подготовки. По словам Хорта, новый предмет предусматривает тактическую, огневую подготовку и обучение обращению с оружием.

«Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения», – заявил он.

После завершения обучения каждый студент будет обязан пройти базовую военную службу. Также на Украине создаются военно-подготовительные центры «18-60+» для добровольцев любого возраста. Сейчас призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Мобилизация была ужесточена, власти испытывают трудности с комплектованием армии и ищут новые способы привлечения людей к службе.

В начале года Минобороны Украины предложило контрактную службу для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет, но по данным местных СМИ, предложение заинтересовало лишь несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов. В числе иностранных инструкторов находятся граждане Британии.

