18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.3 комментария
На Украине подписали закон о начальной военной подготовке для учащихся школ и вузов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке для учащихся средних и высших учебных заведений страны. Согласно данным на сайте украинского парламента, закон возвращен с подписью Зеленского.
Закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета «Защита Украины».
В пояснительной записке к документу среди целей значится «подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению», передает ТАСС.
Тогда депутат Ярослав Железняк пояснил, что вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевойсковую подготовку, которая проводится в учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. При этом программа по предмету «Защита Украины» будет разрабатываться органом исполнительной власти по согласованию с Минобороны.
Напомним, 22 мая Железняк сообщил, что Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон, предполагающий введение начальной общевойсковой подготовки для учащихся средних и высших учебных заведений на Украине.