Tекст: Вера Басилая

Власти временно контролируемого Украиной города Запорожье обучают детей управлению боевыми беспилотниками на случай возможного продвижения армии России, передает ТАСС. Об этом заявил активист и общественный деятель из Мелитополя Дмитрий Бирзулов, который поддерживает связь с жителями города.

Бирзулов отметил, что идет наступление ВС России на Запорожье, и власти города во все это втягивают детей. По его словам, обеспеченные родители увезли своих детей за границу, в городе остались дети из средних или малоимущих семей, из которых украинские власти пытаются сделать террористов.

Активист рассказал, что подобные тренировки проходят в секциях «Байда» под присмотром главы городской ВГА Ивана Федорова и начальника полиции Артема Кисько, а также при внимании со стороны Владимира Зеленского. Он добавил, что оставшимся в городе детям уже раздали по одному или двум дронам и обучили их использованию, в том числе для организации возможных терактов в спортзалах.

Бирзулов также выразил мнение, что нынешние власти города готовы покинуть Запорожье при первой же угрозе реального наступления российских войск.

Ранее замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка предложил ввести военную подготовку на Украине уже с детского сада.

Подростков на Украине с 14 лет начнут обучать «национальному сопротивлению» и военной подготовке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что армия России подошла к запорожским «воротам».