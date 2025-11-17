Армия России подошла к запорожским «воротам»

Tекст: Анастасия Куликова

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию с освобождением Малой Токмачки в Запорожской области. «Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – цитируют министра в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов также отметил, что 70-й и 270-й мотострелковые полки, взламывая оборону противника, уверенно выходят на более выгодные позиции на Ореховском направлении. Напомним, контроль над Малой Токмачкой удалось установить накануне. Ранее также были освобождены Ровнополье и Яблоково. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, какую роль сыграют эти населенные пункты в освобождении Запорожской области, а также объясняла, как в регионе готовится так называемая «северная клешня».

Сама же Малая Токмачка расположена в 10-15 км восточнее Орехова – важного узла обороны противника. Расстояние от поселка до Запорожья составляет около 60 км. Напомним, что именно на этом направлении летом 2023 года ВСУ пытались прорваться к Мелитополю в ходе так называемого «контрнаступа».

Оперативное значение населенного пункта определяется его расположением на перекрестке автодороги Н-08 и сети полевых маршрутов. Это позволяет российской группировке войск «Днепр» улучшить логистику на южном фланге и ускорить переброску резервов. Занятие этих позиций также обеспечивает российским подразделениям лучшие условия для наблюдения и увеличивает дальность эффективного артиллерийского огня.

По оценкам экспертов, освобождение Малой Токмачки создает предпосылки для развития наступления непосредственно на Орехов. Такое продвижение вынудит командование ВСУ перебрасывать силы с других участков фронта. В то же время следует учитывать, что Орехов, как и Гуляйполе, представляет собой серьезный укрепрайон, и его штурм потребует значительных усилий.

«Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России. По его словам,

Малая Токмачка в течение трех лет оставалась серьезным барьером, сковывавшим возможности по развитию наступления на Орехов. Этот город, в свою очередь, представляет собой ворота на пути к Запорожью.

«Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он. «В советские времена здесь располагалась часть нашего ядерного арсенала. Разумеется, и охрана значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться "обхват"», – говорит собеседник.

«Следующими шагами, скорее всего, будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения», – полагает Рогов.

«Малая Токмачка, бои за которую шли несколько месяцев, – достаточно крупный населенный пункт. Он являлся последним препятствием для выхода наших войск непосредственно к Орехову, с освобождением которого открывается возможность движения на Запорожье», – соглашается Юрий Кнутов, военный эксперт.

«ВС России применяют отработанную тактику обхода укрепрайонов противника с флангов. В случае с Ореховом наши бойцы будут пытаться зайти с востока и северо-востока через Гуляйполе», – считает спикер. По его мнению, логичным стало бы освобождение «ворот к Запорожью» после Гуляйполя: «Это позволило бы зайти в Орехов с тыла, где украинская оборона не такая сильная, как если двигаться в населенный пункт с юга».

Если сравнивать два города – Орехов и Гуляйполе, то оба серьезно укреплены. «В первом случае противник интенсивно действовал во время своего "контрнаступа" в 2023 году. Там было сосредоточено большое количество войск и ресурсов. Что касается Гуляйполя, то там созданы две линии современных укреплений с бетонными надолбами, противотанковыми рвами и колючей проволокой», – детализировал эксперт. «Другими словами,

задача перед нашими военными стоит довольно непростая,

– подчеркнул аналитик. – Впрочем, стоит помнить, что слабым местом ВСУ остается дефицит личного состава. Чтобы закрыть дыры в Красноармейске (Покровске), украинское командование сняло войска с Запорожского, Харьковского и Сумского направлений. В результате положение противника лишь усугубляется».

«Успеху ВС России поспособствует и создание нового рода войск беспилотных систем, – продолжил собеседник. – Это позволит концентрировать большое количество дроноводов на определенных участках и пробивать украинскую оборону. Так, в частности, произошло под Красноармейском: мы при помощи массированного налета БПЛА практически ликвидировали все оборонительные рубежи, которые препятствовали продвижению штурмовиков».

В заключение Кнутов добавил, что противнику, очевидно, придется отступать. При этом отвод войск осложняет смена сезона: так называемая «зеленка» почти сошла. А это, в свою очередь, делает ВСУ крайне заметными для российских дронов.