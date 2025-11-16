  • Новость часаЭксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 15:54 • Новости дня

    Взятие Малой Токмачки дало возможность проводить штурмы Орехова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате установления контроля над селом Малая Токмачка открылась возможность для проведения локальных штурмовых действий по направлению к Орехову, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили о том, что взятие Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова, передает ТАСС. Поселок находится в 10-15 км к востоку от Орехова и примерно в 60 км от Запорожья, на так называемом Запорожском выступе – территории, на которой украинские военные пытались прорваться к Мелитополю в 2023 году. Представители силовых структур заявили: «Освобождение [Малой Токмачки] открывает возможность локальных штурмов Орехова».

    Населенный пункт расположен на перекрестке дорог H-08 и проселочных маршрутов, что позволяет улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя. Это обеспечивает российским войскам лучшие условия для наблюдения и увеличивает дальность артиллерийского огня по флангам.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода.

    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщили: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области». Также завершена операция по освобождению Малой Токмачки силами группировки «Днепр».

    В Сумской области подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение егерским подразделениям и батальону беспилотников ВСУ в окрестностях Катериновки, Алексеевки, Великой Чернетчины и Храповщины. На Харьковском направлении были атакованы мотопехотные и механизированные бригады ВСУ в населенных пунктах Революционное, Жовтневое, Малиновка и других. ВСУ потеряли до 125 человек и четыре автомобиля, уничтожен склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожены 230 человек противника, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, склады боеприпасов и техника зарубежного производства, включая самоходную установку Paladin и реактивную систему залпового огня АРR-40. Части 6-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска, отражены попытки деблокирования окружаемых подразделений, противник потерял до 10 бойцов и пикап.

    На Донецком и Артемовском направлениях подразделения группировки «Центр» сорвали атаки ВСУ и нанесли существенный урон в живой силе – до 470 военнослужащих за сутки, уничтожив различную технику, гаубицу М777 производства США и четыре автомобиля. На красноармейском участке удалось уничтожить до 280 бойцов ВСУ, технику и гаубицу того же типа. Штурмовые подразделения 2-й армии продолжают очищать Красноармейск, Ровное и другие населенные пункты от украинских формирований.

    В Запорожской области военные группировок «Восток» и «Днепр» завершили освобождение очередных поселков, уничтожив свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Всего с начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 668 самолетов, 283 вертолетов, 96 993 беспилотников, более 26 тыс. танков и других бронированных машин, более 31 тыс. артиллерийских орудий и почти 47 тыс. единиц специальной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области.

    За день до этого российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь. Кроме того, ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых 57 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 16 ноября системы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 57 украинских беспилотников сразу над семью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы ПВО в ночь с 15 на 16 ноября уничтожили и перехватили 57 украинских самолётных беспилотников, передает ТАСС. Информацию об этом озвучило Минобороны России.

    По данным ведомства, атаки были отражены в семи регионах страны. Наибольшее количество дронов сбито в Самарской области – 23 аппарата, а также в Волгоградской, где уничтожено 17 беспилотников. Кроме того, ещё 5 БПЛА нейтрализовано над Саратовской областью, ещё 5 – над Ростовской, по 3 – в Курской и Воронежской областях, а также 1 дрон сбит в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 02:09 • Новости дня
    Российские бойцы закидали боевиков ВСУ гранатами на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинских боевиков в доме на запорожском направлении, обнаружив в схроне месячные запасы провизии.

    Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

    Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

    Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

    Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 04:15 • Новости дня
    ВСУ попытались убить сдавшегося украинского бойца с помощью дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал, что сослуживцы ВСУ попытались убить его с помощью беспилотника после сдачи в плен российской армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, когда его перевозили на автомобиле «Нива», украинский дрон нанес удар по машине, в результате чего он получил несколько осколочных ранений.

    «Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут», – подчеркнул Чернявский.

    Пленный считает, что бойцы ВСУ могли намеренно пытаться убить сдающихся на стороне противника, чтобы не дать им рассказать российским службам значимую информацию. Он сообщил, что получил ранения в область правого плеча, бедра и лопатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    В Днепропетровской области военнослужащие 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен.

    Трое украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, заявили, что командование перед отправкой на позиции запугивало их рассказами о пытках и убийствах в российском плену.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    В МАГАТЭ доложили об отключении линии электропитания Запорожской АЭС

    Отключена линия «Днепровская», питающая Запорожскую АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Одна из двух основных линий электропередачи Запорожской АЭС была обесточена, станция продолжила работу от резервного источника, об инциденте уведомили инспекторов МАГАТЭ, сообщили на ЗАЭС.

    Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлены об отключении линии электропередачи «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    В пятницу линия была отключена со стороны Украины. Сейчас собственные нужды станции обеспечиваются энергией от резервной линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было. Радиационный фон на АЭС остается в пределах естественных значений, которые не превышают нормативные показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Яшина сообщила о возобновлении обстрелов Энергодара и района Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

    СВР заявила, что Запад планирует устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:31 • Новости дня
    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке после атаки БПЛА

    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке на улице Кропоткина после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.

    Пожар на жилом доме по улице Кропоткина успешно ликвидирован, передает РИА «Новости». Пресс-служба областной администрации сообщила, что пожарные завершили тушение очага возгорания.

    Атака БПЛА произошла в двух районах Волгограда, в результате чего пострадали три человека, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В одном из домов из-за удара и возникшего пожара были зафиксированы повреждения конструкций.

    Ранения получили трое жителей города. По официальным данным, одна из пострадавших, женщина 1954 года рождения, получила перелом плеча и осколочные ранения, ее госпитализировали. Двое других жителей отказались от госпитализации.

    После атаки в лицее Дзержинского района разместили пятьдесят жителей поврежденных домов, в том числе детей.

    Администрация отметила, что часть эвакуированных уже находится в безопасности, для остальных в пункте временного размещения созданы все необходимые условия пребывания.

    Городские службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:55 • Новости дня
    В Запорожской области 44 тыс. жителей остались без света после удара ВСУ

    Балицкий: 44 тысяч человек остались без света в Запорожье после ударов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Критическая инфраструктура Запорожской области повреждена ударом ВСУ, в результате без электричества остались 44 тыс. жителей ряда населенных пунктов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Около 44 тысяч человек остались без электроснабжения после удара украинских войск по критически важным объектам в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил об этом в своем телеграм-канале.

    Балицкий отметил, что в результате очередной атаки ВСУ была повреждена подстанция Васильевской РЭС. Он добавил, что на время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясная Поляна.

    Также губернатор уточнил, что перебои с электроснабжением фиксируются в Днепрорудном и близлежащих селах. По его словам, энергетики уже начали восстановительные работы, однако электричество пока отсутствует примерно у 44 тысяч абонентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Запорожской области фиксировали кратковременное отключение света из-за атаки ВСУ на энергетические объекты.

    В августе Евгений Балицкий сообщил о полном отключении электроснабжения в Запорожской области.

    Ранее в Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции остались без света более 16 тыс. потребителей.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 18:49 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении восьми украинских БПЛА за четыре часа

    Минобороны объявило об уничтожении восьми украинских БПЛА в четырех регионах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение четырех часов над Белгородской, Курской, Брянской областями и в Крыму были сбиты восемь украинских дронов самолетного типа средствами ПВО.

    В период с 14.00 до 18.00 по московскому времени системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

    Из них три дрона были сбиты на территории Белгородской области, еще три – над Республикой Крым. По одному БПЛА уничтожено в небе над Курской и Брянской областями.

    В ведомстве добавили, что все цели были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы. На данный момент информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

    Ранее силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

    Еще 13 украинских беспилотников были уничтожены ПВО ночью над разными регионами России.

    В субботу при атаке дронов ВСУ в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан с ребенком.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ПВО ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе города Чугуев в Харьковской области были поражены склады артиллерийских боеприпасов, логистические центры и объекты ПВО ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, российские силы атаковали объекты противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, в районе Чугуева, передает РИА «Новости». Лебедев заявил: «Харьковская область – Златополь, Чугуев… Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и комплексов ПВО под Киевом. Подполье также заявило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. В Кривом Роге подполье рассказало об ударе по самолетам стран НАТО.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Три человека пострадали в ходе атаки украинских БПЛА на Волгоград

    Tекст: Денис Тельманов

    В нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    Районы Волгограда подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, удары пришлись по жилым объектам в Дзержинском и Тракторозаводском районах города.

    Повреждения получили квартиры по улице имени 51-й Гвардейской дивизии, 42, где разбито остекление.

    Кроме того, пострадали дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2А.

    Губернатор отметил, что в результате атаки пострадали три человека. При этом он подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает, все они получили необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, основная часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Дежурные расчеты ПВО за тот же период сбили восемь украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской областями и в Крыму. В Брянской области ПВО обезвредили два украинских беспилотника самолетного типа.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 05:10 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Временные ограничения начали действовать в аэропортах Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург и Уфа, передает РИА «Новости». Росавиация уточнила, что новые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в данных воздушных гаванях. Точная причина введения ограничений не раскрывается.

    В то же время, Росавиация сообщила о снятии временных ограничений с аэропортов Пензы и Саратова (Гагарин).

    Это позволило аэропортам возобновить прием и выпуск воздушных судов после короткого периода ограничений.

    В период действия ограничений один самолет, следовавший в Саратов, был направлен на запасной аэродром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Норильске аэропорт не может отправить более 700 пассажиров из-за штормового предупреждения.

    В аэропорту Гагарин под Саратовом ограничили прием и отправку самолетов в целях безопасности. В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение шести часов дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами страны, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, инциденты произошли 16 ноября в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени. Три БПЛА были перехвачены над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области.

    Информации о пострадавших, разрушениях или других последствиях появления беспилотников на данный момент не приводится. Подразделения ПВО продолжают круглосуточное дежурство, чтобы предотвращать подобные попытки атак на российские регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. Силы ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.


    Комментарии (0)
