Средства ПВО сбили 11 беспилотников за два часа над Краснодарским краем

По данным ведомства, «в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», – говорится в официальном сообщении.
О возможных разрушениях или пострадавших в результате падения сбитых дронов пока не сообщается. Оперативная обстановка в регионе остается под контролем силовых структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили более 60 дронов за минувшую ночь над регионами России.
Накануне вечером Минобороны доложило о сбитых дронах ВСУ за три вечерних часа над территорией страны.