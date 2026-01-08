Средства ПВО сбили 11 беспилотников за два часа над Краснодарским краем

Силы ПВО за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем

Tекст: Мария Иванова

Дежурные силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, «в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», – говорится в официальном сообщении.

О возможных разрушениях или пострадавших в результате падения сбитых дронов пока не сообщается. Оперативная обстановка в регионе остается под контролем силовых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили более 60 дронов за минувшую ночь над регионами России.

Накануне вечером Минобороны доложило о сбитых дронах ВСУ за три вечерних часа над территорией страны.