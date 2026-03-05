Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном из-за угроз отмены контрактов
Глава Anthropic Дарио Амодей пытается предотвратить исключение компании из цепочки военных поставок после срыва прежних переговоров, сообщает газета Financial Times.
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном на фоне угроз министерства обороны США, передает РИА «Новости». По данным газеты Financial Times, глава Anthropic Дарио Амодей встретился с Эмилем Майклом, заместителем министра обороны по исследованиям и технике, чтобы обсудить детали контракта, определяющего доступ американских военных к моделям искусственного интеллекта Anthropic.
Ранее Пентагон требовал, чтобы Anthropic предоставила неограниченный доступ к своей технологии ИИ Claude для использования в военных операциях, угрожая в случае отказа лишить компанию контрактов и нарушить ее положение в цепочке военных поставок.
В Anthropic настаивают, что компания не готова предоставлять полный доступ к ИИ, так как пока рано применять такие технологии в автономных системах вооружений. По мнению руководства, использование ИИ для внутренней слежки также не имеет необходимой юридической основы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон потребовал от разработчика искусственного интеллекта Anthropic участвовать в сценариях ядерной войны. Илон Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к странам Запада за отказ сотрудничать с Пентагоном. Белый дом пригрозил Anthropic разрывом всех контрактов.