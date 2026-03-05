Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном из-за угроз отмены контрактов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном на фоне угроз министерства обороны США, передает РИА «Новости». По данным газеты Financial Times, глава Anthropic Дарио Амодей встретился с Эмилем Майклом, заместителем министра обороны по исследованиям и технике, чтобы обсудить детали контракта, определяющего доступ американских военных к моделям искусственного интеллекта Anthropic.

Ранее Пентагон требовал, чтобы Anthropic предоставила неограниченный доступ к своей технологии ИИ Claude для использования в военных операциях, угрожая в случае отказа лишить компанию контрактов и нарушить ее положение в цепочке военных поставок.

В Anthropic настаивают, что компания не готова предоставлять полный доступ к ИИ, так как пока рано применять такие технологии в автономных системах вооружений. По мнению руководства, использование ИИ для внутренней слежки также не имеет необходимой юридической основы.

