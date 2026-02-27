Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Маск обвинил отказавшую Пентагону компанию в ненависти к Западу
Маск объяснил отказ Anthropic сотрудничать с Пентагоном ненавистью к Западу
На фоне конфликта Anthropic с Пентагоном американский бизнесмен Илон Маск заявил, что политика компании свидетельствует о ненависти к западной цивилизации.
Миллиардер отреагировал на публикацию замминистра обороны США Эмила Майкла, который уличил IT-компанию в попытках скрыть свои старые правила модерации.
«Anthropic ненавидит западную цивилизацию», – написал Маск в соцсети, передает РИА «Новости».
Ранее канал CBS сообщил, что американское военное ведомство потребовало от Anthropic предоставить неограниченный доступ к технологиям искусственного интеллекта. Пентагон настаивал на использовании нейросетей в военных операциях и угрожал лишением контрактов в случае несогласия.
Руководство компании, выступающее за введение ограничений при использовании своей модели Claude, ответило отказом. В пятницу Anthropic официально не согласилась передать военным полный контроль над своими разработками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США пригрозила разорвать все соглашения со стартапом Anthropic из-за отказа предоставить Пентагону доступ к технологиям. Более 200 сотрудников Google и OpenAI выступили в поддержку компании на фоне давления со стороны военного ведомства.