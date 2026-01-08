McDonald's зарегистрировал в России товарный знак «МакФлурри»

Tекст: Катерина Туманова

Товарный знак «МакФлурри» был зарегистрирован компанией McDonald's для использования в России, передает РИА «Новости». Заявки на регистрацию были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации было принято Роспатентом в январе 2026 года.

Документы Роспатента подтверждают, что теперь у компании есть исключительное право на использование бренда «МакФлурри» для продажи мороженого на территории России до 28 декабря 2034 года.

Несмотря на уход с российского рынка, McDonald's продолжает регистрировать товарные знаки в стране.

В течение последнего года компания смогла зарегистрировать в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка», а также слоган, используемый в рекламных кампаниях.

