McDonald's зарегистрировал в России товарный знак «МакФлурри»
Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's получила исключительное право на товарный знак «МакФлурри» для использования в стране до конца 2034 года, следует из электронной базы Роспатента.
Товарный знак «МакФлурри» был зарегистрирован компанией McDonald's для использования в России, передает РИА «Новости». Заявки на регистрацию были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации было принято Роспатентом в январе 2026 года.
Документы Роспатента подтверждают, что теперь у компании есть исключительное право на использование бренда «МакФлурри» для продажи мороженого на территории России до 28 декабря 2034 года.
Несмотря на уход с российского рынка, McDonald's продолжает регистрировать товарные знаки в стране.
В течение последнего года компания смогла зарегистрировать в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка», а также слоган, используемый в рекламных кампаниях.
