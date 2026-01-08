Профессор Сакс заявил об утрате США конституционной системы

Tекст: Елизавета Шишкова

Сакс заявил в интервью газете Global Times, что Соединенные Штаты больше не представляют собой конституционную систему, передает ТАСС. По его словам, страной управляет аппарат, отвечающий за армию и безопасность, а Конгресс и общественность почти не имеют влияния на внешнюю политику Вашингтона.

«США перестали быть конституционной системой: к сожалению, ими управляет аппарат, отвечающий за армию и безопасность. Конгресс играет незначительную роль, а американская общественность вообще не играет какой-либо роли во внешней политике Соединенных Штатов, и все это вызывает большую обеспокоенность», – заявил Сакс.

Он назвал действия США в отношении Венесуэлы «особенно вопиющим случаем» и отметил, что американская внешняя политика проводится через войны, тайные операции по смене режимов, экономические санкции и иные враждебные действия, что противоречит уставу ООН и международному праву.

Сакс также объяснил, что доктрина Монро изначально запрещала европейским государствам создавать новые колонии в Америке и применять силу в регионе, но при этом не давала разрешения США вторгаться в другие американские страны.

По его мнению, так называемая «доктрина Донро» Дональда Трампа – это уже прямое утверждение американского доминирования в регионе, даже путем применения силы.

Сакс добавил, что даже в период Теодора Рузвельта, когда обсуждалось так называемое «дополнение Рузвельта», политика Соединенных Штатов не была столь жёсткой, как сегодня.

На ваш взгляд На какую следующую страну нападут США? Дания (Гренландия)

Иран

Колумбия

Куба

Мексика

Другая (указать в комментариях)

США ни на кого не нападут

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что при Дональде Трампе США вступили в эпоху национал-популизма и экспансионизма, которую можно назвать «доктриной Донро».

Эта эпоха получила название по аналогии с «доктриной Монро», провозглашавшей лидерство США в Западном полушарии почти двести лет. В американских СМИ «доктрина Донро» означает претензии Дональда Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал.