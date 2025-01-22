Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»

Рябков сообщил, что внешняя политика США при Трампе может претендовать на «доктрину Донро»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, приход Трампа к власти в США ознаменовал начало новой эры в американской внешней политике, передает ТАСС.

Рябков отметил, что США вступили в реальность национал-популизма и классического экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро», пояснив, что это явление напоминает «доктрину Монро», сформулированную в 1823 году президентом Джеймсом Монро.

Замминистра добавил, что «доктрина Донро» может включать в себя силовую геополитику без гуманитарной и гендерной составляющих. Он также выразил мнение, что для отношений между Россией и США при Трампе открывается небольшое окно возможностей.

«По сравнению с безнадежностью прежней администрации, есть пусть и небольшое, но окно возможностей», – сказал он.

Замглавы МИД отметил, что предстоящий период отношений между Россией и США будет сопряжен с высокой степенью непредсказуемости.

«Я думаю, что мы столкнемся с возросшим темпом перемен и вызовами в международных отношениях», – заключил Рябков.

Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.