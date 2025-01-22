Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»
Рябков сообщил, что внешняя политика США при Трампе может претендовать на «доктрину Донро»
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что при президенте Дональде Трампе США вступили в эпоху национал-популизма и экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро».
По его словам, приход Трампа к власти в США ознаменовал начало новой эры в американской внешней политике, передает ТАСС.
Рябков отметил, что США вступили в реальность национал-популизма и классического экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро», пояснив, что это явление напоминает «доктрину Монро», сформулированную в 1823 году президентом Джеймсом Монро.
Замминистра добавил, что «доктрина Донро» может включать в себя силовую геополитику без гуманитарной и гендерной составляющих. Он также выразил мнение, что для отношений между Россией и США при Трампе открывается небольшое окно возможностей.
«По сравнению с безнадежностью прежней администрации, есть пусть и небольшое, но окно возможностей», – сказал он.
Замглавы МИД отметил, что предстоящий период отношений между Россией и США будет сопряжен с высокой степенью непредсказуемости.
«Я думаю, что мы столкнемся с возросшим темпом перемен и вызовами в международных отношениях», – заключил Рябков.
Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.