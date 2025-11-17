  • Новость часаПутин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В России объяснили желание Японии примириться с Китаем
    Грузинский эксперт назвал «заботу» Украины о Саакашвили «показухой для братвы»
    Том Круз впервые за 40-летнюю карьеру получил «Оскар»
    Российские войска освободили Двуречанское, Платоновку и Гай
    Туск заявил о диверсии на польской железной дороге
    Лукашенко допустил строительство второй АЭС для юго-запада России
    В Германии начали обсуждать распад правящей коалиции
    Экс-премьер Бангладеш приговорена к смертной казни
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    14 комментариев
    17 ноября 2025, 14:50 • В мире

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения?

    Российские войска освободили населенные пункты Ровнополье и Яблоково, выйдя на прямую видимость Гуляйполя – центра обороны ВСУ на южном направлении. Одновременно стало известно и об освобождении Малой Токмачки, которая непосредственно примыкает в Орехову – еще одной хорошо укрепленной позиции противника на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

    До Гуляйполя осталось буквально несколько километров чистой земли, на центральном участке – от 4 до 1,5 км. Оборона противника на этом направлении развалилась примерно неделю назад. Российские войска, не снижая темпов продвижения, взяли за последние дни на данном участке под контроль почти с десяток населенных пунктов, двигаясь на широком фронте рывками от села к селу.

    Общая глубина рывка ВС РФ составила сейчас уже более 11 км по прямой. При этом севернее Гуляйполя российские войска заняли небольшое село Даниловка, что физически перерезало трассу Гуляйполе – Покровское. Эта трасса использовалась не только для снабжения города, но и функционировала как рокадная дорога для старой линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ.

    Киев уже объявил об эвакуации населения Гуляйполя, хотя ранее Зеленский своим указом назначил этот населенный пунктом «героем Украины». В Верховной раде считают, что «с городом можно попрощаться». Гарнизон Гуляйполя попал в «огневой мешок», и его способность к сопротивлению значительно ниже, нежели у аналогичных формирований ВСУ в крупных населенных пунктах наподобие Красноармейска (Покровска).

    Старая линия окопов ВСУ тянулась чуть южнее с запада на восток и потому оказалась практически бесполезной. Частично она уже занята, частично перешла в серую зону, но в любом случае утратила свое первоначальное значение.

    На открытом пространстве от Ровнополья до Гуляйполя сейчас вообще нет противника, а передовые позиции ВСУ располагаются уже непосредственно у города.

    Вся система обороны Гуляйполя была ориентирована ВСУ на возможную атаку с юга. С севера-востока выставлены несколько опорников непосредственно перед небольшим кварталом частной застройки восточнее реки Гайчур. Перед ними примерно в километре расположена цепочка старых пересыхающих прудов. Такого рода мелкие ручьи и запруды – специфическая особенность рельефа Гуляйполя. Городок на 90% состоит из одноэтажного частного сектора, но извилистая река Гайчур и ее многочисленные протоки представляют собой неприятную преграду.

    Основная линия окопов противника расположена за рекой Гайчур к северу от Гуляйполя и не закрывает непосредственно город. Это новые оборонительные сооружения, возведенные в последнее время наспех. Трехрядная линия окопов с отдельными опорниками повторяет собой изгибы реки Гайчур на несколько десятков километров севернее города – и ориентирована именно на восток. Видимо, замысел противника состоит в том, чтобы не дать ВС РФ с ходу форсировать Гайчур севернее Гуляйполя (реку превратили в часть оборонительного контура), занять небольшие села по обеим берегам реки (Доброполье. Варваровка, Прилуки, Еленоконстантиновка и Зеленое) и тем самым окружить городок.

    Основное снабжение гарнизона Гуляйполя сейчас осуществляется по трассе на запад – на Орехов, но она досягаема для российских беспилотников. В то же время пока сложно определить, насколько плотно ВСУ смогли наполнить свою оборонительную линию западнее реки Гайчур. У них просто может не хватить резервов для удержания столь длинной сплошной линии обороны.

    Следовательно, ВС РФ могут потратить некоторое время на выявление брешей в этой линии. Продвижение ВС РФ в западном направлении сейчас достигло своего пика и, возможно, тактического предела, и потребуется некоторое время, чтобы перегруппироваться и определить слабые места во вновь отстроенных линиях ВСУ. Если, конечно, не будет принято решение брать Гуляйполе напрямую через пробелы в цепочке прудов и крошечный хутор Затишье чуть южнее их. Одновременно восточнее основной городской застройки ВС РФ продвигаются от той самой Малиновки на Марфополь и в целом к цепочке сел, расположенных южнее Гуляйполя по берегам все той же реки Гайчур.

    При этом противник вынужден держать значительные силы южнее Гуляйполя на участке в направлении российских Пологов, где продвижение также возможно вдоль железнодорожного полотна западнее города. Столь разнонаправленные угрозы делают положение Гуляйполя практически безнадежным.

    Освобождение Гуляйполя будет означать стратегический обвал линии обороны противника, что сделает невозможным и удержание Орехова.

    Сейчас Орехов укреплен заметно сильнее, чем Гуляйполе. Например, все перерыто на южном участке обороны ВСУ от пруда до Новоданиловки, а севернее расположен крупный опорник, не позволяющий пока провести фланговый охват даже после занятия Малой Токмачки. Выход же на Орехов с восточного направления может нивелировать все эти временные преимущества позиций противника.

    Новых линий обороны на этом – запорожском – направлении противник просто не успевает выстроить, как и перегруппировать свои силы. Уже более месяца не поступает сообщений о масштабной передислокации резервов ВСУ, которые в основном задействованы в районе Красноармейска и севернее. Ранее ВСУ как раз делало ставку на создание сплошных позиций по цепочкам населенных пунктов, из-за чего все наступательные операции ВС РФ сводились к последовательному занятию этих поселков.

    Сейчас темп продвижения ВС РФ таков, что это обнуляет практически все оборонительные усилия ВСУ. Остается только ожидать, какую тактику выберет сейчас российские командование: продолжение через охват Гуляйполя с севера, например, в районе Варваровки, или же заход в город по уже привычной схеме, рывками малыми группами через бреши в оборонительных позициях.

    Обе тактические схемы имеют право на существование, и выбор между ними будет, скорее всего, связан с данными фронтовой разведки. В любом случае шансов на длительное удержание Гуляйполя у противника практически нет, а, значит, мы в ближайшее время может увидеть и продолжение операции по «сворачиванию» запорожского направления до Днепра.

    Главное
    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнберга
    Власти Грузии упразднили «навязанное извне» Антикоррупционное бюро
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    Продажи сигарет в России за год упали на 23%
    Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката
    Женщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

    В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации