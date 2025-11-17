Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

Tекст: Евгений Крутиков

Российские войска освободили населенные пункты Ровнополье и Яблоково, выйдя на прямую видимость Гуляйполя – центра обороны ВСУ на южном направлении. Одновременно стало известно и об освобождении Малой Токмачки, которая непосредственно примыкает в Орехову – еще одной хорошо укрепленной позиции противника на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

До Гуляйполя осталось буквально несколько километров чистой земли, на центральном участке – от 4 до 1,5 км. Оборона противника на этом направлении развалилась примерно неделю назад. Российские войска, не снижая темпов продвижения, взяли за последние дни на данном участке под контроль почти с десяток населенных пунктов, двигаясь на широком фронте рывками от села к селу.

Общая глубина рывка ВС РФ составила сейчас уже более 11 км по прямой. При этом севернее Гуляйполя российские войска заняли небольшое село Даниловка, что физически перерезало трассу Гуляйполе – Покровское. Эта трасса использовалась не только для снабжения города, но и функционировала как рокадная дорога для старой линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ.

Киев уже объявил об эвакуации населения Гуляйполя, хотя ранее Зеленский своим указом назначил этот населенный пунктом «героем Украины». В Верховной раде считают, что «с городом можно попрощаться». Гарнизон Гуляйполя попал в «огневой мешок», и его способность к сопротивлению значительно ниже, нежели у аналогичных формирований ВСУ в крупных населенных пунктах наподобие Красноармейска (Покровска).

Старая линия окопов ВСУ тянулась чуть южнее с запада на восток и потому оказалась практически бесполезной. Частично она уже занята, частично перешла в серую зону, но в любом случае утратила свое первоначальное значение.

На открытом пространстве от Ровнополья до Гуляйполя сейчас вообще нет противника, а передовые позиции ВСУ располагаются уже непосредственно у города.

Вся система обороны Гуляйполя была ориентирована ВСУ на возможную атаку с юга. С севера-востока выставлены несколько опорников непосредственно перед небольшим кварталом частной застройки восточнее реки Гайчур. Перед ними примерно в километре расположена цепочка старых пересыхающих прудов. Такого рода мелкие ручьи и запруды – специфическая особенность рельефа Гуляйполя. Городок на 90% состоит из одноэтажного частного сектора, но извилистая река Гайчур и ее многочисленные протоки представляют собой неприятную преграду.

Основная линия окопов противника расположена за рекой Гайчур к северу от Гуляйполя и не закрывает непосредственно город. Это новые оборонительные сооружения, возведенные в последнее время наспех. Трехрядная линия окопов с отдельными опорниками повторяет собой изгибы реки Гайчур на несколько десятков километров севернее города – и ориентирована именно на восток. Видимо, замысел противника состоит в том, чтобы не дать ВС РФ с ходу форсировать Гайчур севернее Гуляйполя (реку превратили в часть оборонительного контура), занять небольшие села по обеим берегам реки (Доброполье. Варваровка, Прилуки, Еленоконстантиновка и Зеленое) и тем самым окружить городок.

Основное снабжение гарнизона Гуляйполя сейчас осуществляется по трассе на запад – на Орехов, но она досягаема для российских беспилотников. В то же время пока сложно определить, насколько плотно ВСУ смогли наполнить свою оборонительную линию западнее реки Гайчур. У них просто может не хватить резервов для удержания столь длинной сплошной линии обороны.

Следовательно, ВС РФ могут потратить некоторое время на выявление брешей в этой линии. Продвижение ВС РФ в западном направлении сейчас достигло своего пика и, возможно, тактического предела, и потребуется некоторое время, чтобы перегруппироваться и определить слабые места во вновь отстроенных линиях ВСУ. Если, конечно, не будет принято решение брать Гуляйполе напрямую через пробелы в цепочке прудов и крошечный хутор Затишье чуть южнее их. Одновременно восточнее основной городской застройки ВС РФ продвигаются от той самой Малиновки на Марфополь и в целом к цепочке сел, расположенных южнее Гуляйполя по берегам все той же реки Гайчур.

При этом противник вынужден держать значительные силы южнее Гуляйполя на участке в направлении российских Пологов, где продвижение также возможно вдоль железнодорожного полотна западнее города. Столь разнонаправленные угрозы делают положение Гуляйполя практически безнадежным.

Освобождение Гуляйполя будет означать стратегический обвал линии обороны противника, что сделает невозможным и удержание Орехова. Сейчас Орехов укреплен заметно сильнее, чем Гуляйполе. Например, все перерыто на южном участке обороны ВСУ от пруда до Новоданиловки, а севернее расположен крупный опорник, не позволяющий пока провести фланговый охват даже после занятия Малой Токмачки. Выход же на Орехов с восточного направления может нивелировать все эти временные преимущества позиций противника.

Новых линий обороны на этом – запорожском – направлении противник просто не успевает выстроить, как и перегруппировать свои силы. Уже более месяца не поступает сообщений о масштабной передислокации резервов ВСУ, которые в основном задействованы в районе Красноармейска и севернее. Ранее ВСУ как раз делало ставку на создание сплошных позиций по цепочкам населенных пунктов, из-за чего все наступательные операции ВС РФ сводились к последовательному занятию этих поселков.

Сейчас темп продвижения ВС РФ таков, что это обнуляет практически все оборонительные усилия ВСУ. Остается только ожидать, какую тактику выберет сейчас российские командование: продолжение через охват Гуляйполя с севера, например, в районе Варваровки, или же заход в город по уже привычной схеме, рывками малыми группами через бреши в оборонительных позициях.

Обе тактические схемы имеют право на существование, и выбор между ними будет, скорее всего, связан с данными фронтовой разведки. В любом случае шансов на длительное удержание Гуляйполя у противника практически нет, а, значит, мы в ближайшее время может увидеть и продолжение операции по «сворачиванию» запорожского направления до Днепра.