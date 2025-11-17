Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – отметил министр обороны.
По словам Белоусова, бойцы дивизии продолжают традиции героев прошлых лет, демонстрируя высокий уровень выучки, стойкости и упорства при выполнении боевых задач. Министр отметил, что 70-й и 270-й мотострелковые полки, взламывая оборону противника, уверенно выходят на более выгодные позиции на Ореховском направлении.
Глава Минобороны выразил благодарность военнослужащим за верность Родине и присяге, подчеркнув их вклад в достижение задач спецоперации на Украине.
Минобороны сообщило, что российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области.
Российские силовики заявили, что установление контроля над селом Малая Токмачка открыло возможность для проведения локальных штурмовых действий по направлению к Орехову.
Эксперты заявили, что успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова.