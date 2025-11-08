Вучич заявил о строгом контроле за продажей боеприпасов Сербии

Tекст: Денис Тельманов

О контроле над экспортом вооружений президент Сербии рассказал в эфире телеканала РТС, передает ТАСС. По словам Вучича, страна практически не осуществляет экспорт боеприпасов, а все лицензии на такие поставки выдаются поштучно и тщательно отслеживаются. «Мы выдали пять-шесть лицензий и строго контролируем, куда все это отправляется», – заявил глава государства.

Вучич подчеркнул, что критика в адрес Сербии связана не с внутренней политикой, а с независимым внешнеполитическим курсом. Он отметил: «Кому-то не нравится, что Сербия не входит в НАТО и не собирается вступать. Кому-то не нравится, что только Сербия имеет на своей территории российские СМИ. Ни у кого больше их нет. Только у Сербии».

Глава государства добавил, что поездки в Москву и Пекин продиктованы интересами страны, и разъяснил: «Меня критикуют и Марта Кос, и все остальные за то, что я был в Москве и Пекине. Но, дорогие друзья и на Востоке, и на Западе, не сердитесь. Мой долг – заботиться об интересах Сербии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва исходит из неукоснительного соблюдения Белградом обещаний по контролю над экспортом вооружений. Она напомнила, что сербские власти на разных уровнях неоднократно заверяли российскую сторону в том, что боеприпасы не попадут на Украину.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули противоречивость публичных высказываний президента Сербии и отметили чувствительный характер вопроса поставок сербского оружия, учитывая историческое сотрудничество двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия крайне не хочет сталкиваться с сербским вооружением в руках противников. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.