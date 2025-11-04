Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Песков призвал не допустить использования сербских боеприпасов против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия крайне не хочет сталкиваться с сербским вооружением в руках противников.
России не хотелось бы видеть, чтобы боеприпасы, произведенные в Сербии, использовались против российских солдат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности республики продавать боеприпасы странам Евросоюза.
Песков подчеркнул: «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть».
Он пояснил, что Москва хорошо понимает, под каким беспрецедентным давлением находится Сербия, и отметил сложность ситуации для этой страны. «Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», – добавил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.
Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.
Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины.