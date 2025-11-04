Tекст: Ольга Иванова

России не хотелось бы видеть, чтобы боеприпасы, произведенные в Сербии, использовались против российских солдат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности республики продавать боеприпасы странам Евросоюза.

Песков подчеркнул: «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть».

Он пояснил, что Москва хорошо понимает, под каким беспрецедентным давлением находится Сербия, и отметил сложность ситуации для этой страны. «Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», – добавил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины.