Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.
Mehr сообщило о выходе вооруженных людей на улицы иранской провинции Илам
В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием в руках, сообщило Mehr.
Видео с вооруженными людьми в масках, разгуливающими по улицам, опубликовало агентство Mehr. Агентство также сообщило о поджоге гражданского автомобиля нарушителями порядка в городе Кум, передает ТАСС.
По информации агентства Fars, в некоторых районах Тегерана и пригородах группы людей предпринимали попытки спровоцировать прохожих, выкрикивая антиправительственные лозунги.
В нескольких иранских провинциях, по данным агентства, продолжают действовать мятежники, вооруженные как огнестрельным, так и холодным оружием. Они совершают нападения на государственные здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут подавлять протестующих.