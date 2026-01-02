Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
Иран готов нанести удары по американским военным объектам и силам на Ближнем Востоке в случае любого агрессивного шага со стороны США, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.
Он подчеркнул, что подобный отпор последует в ответ на любые действия Вашингтона против Исламской республики, передает РИА «Новости».
«Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», – написал Галибаф в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты вмешаются и окажут им помощь.
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь» руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.