Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.0 комментариев
В ЛНР из-за атак ВСУ за год получили повреждения 69 газовых объектов
В 2025 году в Луганской народной республике в результате атак Вооруженных сил Украины повреждения получили 69 объектов филиала «Луганскгаз» компании «Черноморнефтегаз», сообщил гендиректоро ЧМНГ Валерий Братков.
Наиболее пострадавшими оказались Кременский, Новопсковский, Сватовский муниципальные округа, а также городские округа Северодонецка и Лисичанска, говорится в сообщении гендиректора ЧМНГ Валерия Браткова.
По информации компании, значительное количество повреждений автотранспорта также наблюдается в Кременском муниципальном округе и городском округе Северодонецка.
В 2024 году среди сотрудников ЧМНГ, работающих на объектах газового хозяйства, пострадавших не было. Напомним, что компания «Черноморнефтегаз» работает в ЛНР с июля 2024 года, после реорганизации газовой отрасли, в ходе которой имущественный комплекс газотранспортной системы региона был передан во временное безвозмездное пользование ЧМНГ. В июле глава ЛНР определил «Черноморнефтегаз» единым поставщиком природного газа и региональным оператором газификации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой.