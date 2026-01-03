Соломинке для коктейлей исполнилось 138 лет

Tекст: Антон Антонов

Считается, что Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков, придумал первую искусственную соломинку в 80-х годах XIX века, пишет «Российская газета».

По популярной версии, однажды в моменты бизнес-неудач он пил коктейль через ржаную соломинку, волокна которой расщепились, и это испортило процесс. Раздосадованный предприниматель взял полоску бумаги, намазал ее клеем, накрутил на карандаш и снял кратковременную трубочку, которая оказалась удобнее, но быстро теряла форму. Стоун начал использовать для производства более прочную бумагу, применявшуюся для почтовых марок.

3 января 1888 года он подал заявку на патент, который был зарегистрирован в Вашингтонском патентном бюро за номером 375962. Уже через два года основной деятельностью Стоуна стало производство бумажных соломинок для коктейлей, причем первое время изделия делали вручную. Только в 1906 году появился автомат для выпуска таких соломинок.

