Tекст: Антон Антонов

В период с 16.00 до 23.00 мск 51 БПЛА был сбит над Белгородской областью. В Брянской области нейтрализовали 36 дронов, еще 24 уничтожили в Московском регионе, из которых 21 следовал на Москву, сообщило Минобороны в Telegram.

В Ростовской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – 15, в Тульской – 14, в Курской – 12, в Рязанской – 10, сообщает военное ведомство. Шесть аппаратов уничтожили в Воронежской области, еще шесть – над Крымом. Пять дронов перехватили над Орловской областью, четыре – над Липецкой областью, два – над Азовским морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.