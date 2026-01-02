Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
ПВО сбила 201 украинский беспилотник над регионами России и Азовским морем
Российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.
В период с 16.00 до 23.00 мск 51 БПЛА был сбит над Белгородской областью. В Брянской области нейтрализовали 36 дронов, еще 24 уничтожили в Московском регионе, из которых 21 следовал на Москву, сообщило Минобороны в Telegram.
В Ростовской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – 15, в Тульской – 14, в Курской – 12, в Рязанской – 10, сообщает военное ведомство. Шесть аппаратов уничтожили в Воронежской области, еще шесть – над Крымом. Пять дронов перехватили над Орловской областью, четыре – над Липецкой областью, два – над Азовским морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.