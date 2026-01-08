В Китае начали строить первую морскую базу для многоразовых ракет

Tекст: Елизавета Шишкова

Компания Space Epoch приступила к возведению первой в стране морской базы для производства и тестирования многоразовых жидкостных ракет-носителей, передает ТАСС. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в WeChat.

Новая база будет расположена в районе Цяньтан городского округа Ханчжоу на востоке страны. Объем инвестиций в инфраструктуру составляет 5,2 млрд юаней (примерно 743 млн долларов).

На первом этапе территория базы займет 7,2 гектара. Здесь разместятся исследовательские, производственные, сборочные, испытательные мощности, а также площадки для восстановления и повторного использования средних и крупных морских ракет-носителей. База сможет ежегодно проводить до 25 запусков.

В мае 2025 года компания Space Epoch уже заявила о себе успешным первым тестовым запуском многоразовой ракеты «Юаньсинчжэ-1», которая совершила вертикальную посадку в море у побережья провинции Шаньдун.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил два аппарата на орбиту с помощью твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-11».

Кроме того, Китай вывел на орбиту картографический спутник «Тяньхуэй-7» для съемки местности, изучения земельных ресурсов и проведения научных исследований.