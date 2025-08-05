Замначальника центра ВСУ Швайка предложил обучать военному делу с пяти лет

Tекст: Вера Басилая

Военную подготовку на Украине следует начинать уже с детского сада, считает замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка, передает ТАСС.

Он высказал мнение, что законопроект, предлагающий обучение с 14 лет, необходимо доработать, чтобы военные навыки передавали детям с самого раннего возраста.

Швайка заявил, что поддерживает идею перенести военную подготовку с университетов на школьный уровень, но, по его мнению, оптимальным будет начинать ее с детсадов. Он подчеркнул, что дети, начиная примерно с пяти лет, должны учиться защищать свою страну. По информации украинских СМИ, Игорь Швайка ранее был членом националистической партии «Свобода» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что на Украине подростков с 14 лет начнут обучать «национальному сопротивлению» и военной подготовке.

Украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов, включая граждан Британии.

Политолог Лариса Шеслер заявила, что Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для формирования образа врага в лице России.

