Военный эксперт: Группировка «Север» создала в котле малые кольца окружения

Эксперт Онуфриенко: Группировка «Север» создала в котле малые кольца окружения

Tекст: Андрей Резчиков

«При остром недостатке личного состава любое кольцо окружения держится на опорных пунктах, создаваемых в удобных местах. Теоретически между ними можно просачиваться поодиночке в тумане или при плохой видимости. Но чем шире полоса, отрезающая противника от внешнего периметра, и чем больше опорных точек, тем сложнее выходить из окружения», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Освобождение Петропавловки и Лозовой в Харьковской области, подчеркивает собеседник, создает для ВСУ почти непреодолимые проблемы: на юге кольца населенные пункты расположены близко, есть где размещать опорники, а зачищать промежутки между ними становится все труднее.

«Одиночки прорваться смогут, но массовый прорыв нереален. Расширение полосы контроля на юге делает прорывы невозможными. Командование ВСУ запрещает отход, и окруженные продолжают биться. «Северяне» (бойцы группировки «Север») грамотно разрезают большое кольцо на серию малых и последовательно их зачищают», – пояснил эксперт.

«Это глухой, слабо укрепленный угол на самом северо-востоке Харьковской области, восточнее Волчанска, между бывшей госграницей и Великим Бурлуком, ограниченный Печенежским водохранилищем. Именно это позволило группировке «Север» своими силами создать масштабное кольцо окружения. В боях уничтожено около тысячи солдат противника, половина из них оказалась в окружении. Прорваться они могли бы, собрав батальоны в кулак и ударив на юг, но такого приказа за все годы боевых действий командование ВСУ не отдавало. Поэтому окруженные в подавляющем большинстве погибнут», – рассуждает Онуфриенко.

В районе Нефедовки огнем сорваны попытки выхода мелких групп. По словам эксперта, это не разведка боем – общего управления в окруженной группировке уже не существует: «Именно поэтому наши войска могут создавать небольшие очаги окружения и уничтожать малые группы, а противник держит своих солдат в неведении: они не знают, что происходит на сопредельных участках, и верят, что воюют, а не находятся в котле».

Бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое – это зачистка малых колец, образовавшихся внутри большого котла. «Вокруг Рубленого был мощный укрепрайон. Наступая западнее села с юга и севера, наши войска отрезали его от основной группировки, создали малое кольцо и постепенно уничтожают. Территория, по которой противник еще может более или менее свободно перемещаться, уменьшится еще примерно на четверть. С учетом господства дронов в воздухе это еще одна причина обреченности ВСУ: у противника не хватает беспилотников для контроля территорий, а по мере расширения кольца на юге возможности поддерживать окруженных огнем и дронами снижаются», – пояснил собеседник.

Если внешнее кольцо будет окончательно стабилизировано, никаких новых направлений для масштабного наступления не откроется.

«Южнее находится Великий Бурлук – гораздо лучше укрепленный. Еще южнее – позиции от Купянска до Печенег, которые несколько лет назад рассматривались как предпочтительный вариант большого окружения, но тогда не решились. Сейчас у нас для этого пока нет сил», – отметил Онуфриенко.

Тем не менее действия группировки «Север» весь год отвлекают на второстепенное для Киева направление колоссальные резервы ВСУ. «Эта группа постоянно наступает, не имеет ни одной неудачи и нигде не отступила с тех пор, как год назад ею стал командовать генерал Евгений Никифоров. Малые локальные удары по слабым местам обороны противника позволяют постоянно продвигаться на юг – от Бачевска, что в 100 км севернее Сум, до этого котла», – подчеркнул эксперт.

По мнению Онуфриенко, недооценка успехов «Севера» привела к тому, что противник потерял огромные территории. «Если в мае прошлого года линия фронта проходила севернее Волчанска и в самом Волчанске, то сейчас контролируемая нами территория в Харьковской области в несколько раз больше», – напомнил спикер.

В Сумской области российские войска находятся в 14 км от Сум, охватывая город с севера и востока. «Противник вынужден перебрасывать туда резервы и держать их в Харькове для оперативной переброски на разные участки. Но резервов не хватает. Поэтому действия группы «Север» серьезно облегчают положение на других участках фронта и способствуют успехам соседней группы «Запад» в боях за Купянск», – резюмировал Онуфриенко.

В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, говорится в информационной сводке Минобороны. В ведомстве пояснили, что взятие под контроль двух этих населенных пунктов бойцами ВС России усложнит попытки ВСУ прорвать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области.

Также продолжаются бои за освобождение Хрипунов, Грачовки и Рубленого. Формирования противника уничтожаются рядом с Нестерным, Шевченково и Варваровкой. В районе Нефедовки в результате огневого поражения были сорваны две попытки выхода из окружения группы до десяти боевиков.