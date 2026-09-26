Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Волонтеры из Балашихи отправили более 20 т помощи в ДНР и ЛНР
Очередная партия необходимых вещей, продуктов и медицинского оборудования весом более 20 т направилась из Балашихи военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.
Жители, волонтеры и общественные организации Балашихи собрали более 20 т гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, передает РИАМО.
В состав груза вошли аппараты искусственной вентиляции легких, автомобиль, продукты питания и одежда. Посылки предназначены для прифронтовых госпиталей, военнослужащих и семи детских домов.
В отправке участвовали первый заместитель главы города Сергей Лукичев и волонтеры местного отделения «Боевого братства».
«Спасибо каждому, кто участвует: приносит необходимые вещи, помогает со сбором, погрузкой и доставкой гумпомощи. Продолжаем эту работу вместе», – сказал Лукичев.
Волонтер Наталья Богданова уточнила, что подобные поездки осуществляются дважды в месяц силами нескольких добровольческих групп. Помимо передачи грузов, активисты планируют организовать праздник для детей с инвалидностью в Мариуполе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что за два года проведения акции «Доброе дело» из региона отправили свыше 5 тыс. тонн гуманитарной поддержки. Инициатива, предложенная школьниками весной 2022 года, объединила родителей и представителей подмосковного бизнеса.
В июле добровольцы привезли жителям опасных территорий Луганской Народной Республики свыше 12 т грузов.
Весной партия «Единая Россия» направила из Ханты-Мансийска на передовую два десятка тонн экипировки и медикаментов.