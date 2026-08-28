Tекст: Катерина Туманова

«За время конфликта нами накоплен некоторый опыт того, как другая сторона относится к объявлявшимся ранее перемириям. Вместо соблюдения режима тишины ВСУ, напротив, методично и цинично наращивали количество атак», – сказал он РИА «Новости».

В качестве подтверждения своих слов Галузин привел статистику нарушений. Так, во время объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия в текущем году украинские войска нарушили режим тишины 6558 раз. Это на 20% превышает показатели аналогичного периода 2025 года, когда было зафиксировано 4900 инцидентов.

Кроме того, дипломат отметил значительный рост числа атак в период перемирия, приуроченного ко Дню Победы. В этом году киевские власти нарушили договоренности 30 383 раза, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 14 043 нарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил о неизбежных потерях Киева при попытке затянуть спецоперацию. Он также напомнил, что Россия стремится к всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине, но действия Владимира Зеленского вынуждают Москву продолжать СВО до полного выполнения ее задач.