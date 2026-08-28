Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов
В Ростовской области введен режим ЧС
Атаки ВСУ заставили власти Ростовской области ввести режим ЧС для оперативного и эффективного реагирования на угрозы из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
«Ввести с 18 час. 00 мин. 28 августа 2026 г. на территории Ростовской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области», – сказано в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря.
В документе указано, что чрезвычайной признана ситуация в регионе с 10 июля 2026 года. Атаки дронов ВСУ на объекты логистической инфраструктуры привели к скоплению у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов продукции, что может повлечь нарушение условий жизни людей и значительные материальные потери.
Границей зоны чрезвычайной ситуации определена территория Ростовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов.