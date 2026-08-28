В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов

В Ростовской области введен режим ЧС

Tекст: Катерина Туманова

«Ввести с 18 час. 00 мин. 28 августа 2026 г. на территории Ростовской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области», – сказано в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря.

В документе указано, что чрезвычайной признана ситуация в регионе с 10 июля 2026 года. Атаки дронов ВСУ на объекты логистической инфраструктуры привели к скоплению у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов продукции, что может повлечь нарушение условий жизни людей и значительные материальные потери.

Границей зоны чрезвычайной ситуации определена территория Ростовской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов.





