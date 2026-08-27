  • Новость часаМинобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
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    Дорогой газ затягивает Европу в стагфляцию
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    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и портам Украины
    Возросло число пострадавших при ракетном ударе по Донецку
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    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    9 комментариев
    27 августа 2026, 08:25 • Новости дня

    Российская ПВО уничтожила 267 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью зенитчики ликвидировали масштабную угрозу с воздуха, нейтрализовав 267 вражеских летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны и морскими акваториями, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны. Атака противника продолжалась в течение всей прошедшей ночи.

    Вражеские дроны были сбиты над обширной территорией страны. Воздушные цели удалось нейтрализовать в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областями.

    Кроме того, аппараты ликвидированы над территориями Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Успешная работа систем ПВО также зафиксирована в Краснодарском крае, Башкирии, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаках украинских беспилотников пострадали мужчина и 17-летняя девушка.

    В Донецке при ракетном ударе ВСУ с применением Storm Shadow пострадали восемь человек.

    Над Воронежской областью за одну ночь силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    МИД указал на сокращение возможностей дипломатического урегулирования на Украине

    Галузин: Теракты Киева против гражданских лиц сузили пространство для дипломатии

    Tекст: Антон Антонов

    Террористическая тактика, к которой прибегает Киев на фоне провалов на фронте, ограничила пространство для дипломатического урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов нашей страны действительно сузила возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса», – сказал Галузин РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил, что вариант «заморозки» конфликта вокруг Украины неприемлем без устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти намеренно осложняют переход к дипломатическому урегулированию, совершая террористические атаки на мирные объекты.

    Украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

    В результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

    По его словам, в Киевском районе Донецка при ударе крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по территории торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» ранения средней тяжести получили девочка 2016 года рождения и подросток 2010 года рождения. Также пострадали две женщины и четверо мужчин.

    В Петровском районе Донецка мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки от детонации боеприпаса, а в Селидово Красноармейского округа мужчина получил ранения при атаке ударного беспилотника.

    «Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» – написал он.

    По данным главы республики, повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых автомобилей в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    27 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

    Российская армия поразила объекты ВПК и порты на Украине

    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на четверг Вооруженными Силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщило Минобороны.

    В результате атаки были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, сообщает Минобороны.

    Кроме того, удары пришлись по логистическим центрам в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке.

    Значительный урон нанесен инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и Рени. Эти объекты использовались для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

    Помимо этого, российские войска вывели из строя энергетические мощности, обеспечивавшие бесперебойную работу гаваней в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил.

    В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.

    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    27 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 17-летняя девушка, сообщает оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя», – сообщил оперштаб в «Максе».

    В поселке Октябрьский от атаки БПЛА пострадал мужчина: с акубаротравмой его доставили в районную больницу, а затем госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один дрон повредил крышу инфраструктурного объекта.

    В селе Бессоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате пострадала 17-летняя девушка – она получила непроникающие осколочные ранения рук и грудной клетки, лечение продолжит амбулаторно. Также повреждены машина и окна частного дома.

    В селах Таврово и Майский повреждены крыша частного дома и хозпостройка. В Грайворонском округе беспилотники повредили несколько частных домов. В Шебекинском округе дрон попал в крышу многоквартирного дома, что привело к возгоранию, а из-за детонации еще двух беспилотников сгорел частный дом. В Шебекино на территории предприятия загорелся грузовой автомобиль, повреждено здание.

    В поселке Красная Яруга атака дрона повредила окна административного здания, а в поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник разбил стекла коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми.

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    26 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Образовательное учреждение в Донецке получило повреждения в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Атака вооруженных сил Украины повредила здание учебного заведения в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    «В результате варварской атаки укрофашистами Калининского района повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения», – написал Кулемзин в «Максе».

    По словам Кулемзина, в образовательном учреждении уже начались работы по закрытию теплового контура. Их проводят силами народной дружины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

    Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

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    27 августа 2026, 02:12 • Новости дня
    Times предложила Британии поддержать Украину с помощью алюминиевых банок

    Tекст: Антон Антонов

    Британская переработка алюминиевых банок способна помочь Киеву в условиях нехватки вооружений, пишет Times.

    По версии Times, «для военных усилий Украины нужны алюминиевые банки». Отмечается, что алюминий используется в производстве истребителей, бронетехники, беспилотников, ракет и спутников.

    Автор статьи указал, что военная мощь зависит не только от оружия, но и от промышленного потенциала и цепочек поставок. По его мнению, алюминий способен ответить на этот вызов, передает РИА «Новости».

    «Украине нужно больше ракет, снарядов и бронемашин. И как можно быстрее. Поставки американских ракет-перехватчиков Patriot практически иссякли. Нехватка высокоточных боеприпасов может стать решающим фактором в этом жестоком конфликте, определив, кто победит, а кто проиграет», – говорится в публикации Times.

    В Британии алюминий относят к категории мусора, а граждане собирают банки из-под напитков для переработки. Автор считает, что Лондон может помочь Киеву без значительного увеличения оборонного бюджета, создав систему оплаты за сбор вторсырья и план по его переработке для военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times пишет, что украинская армия израсходовала все запасы американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Владимир Зеленский заявил о якобы существующих договоренностях с США о ежемесячных поставках ракет для ПВО.

    Британский премьер Энди Бернем в свою первую зарубежную поездку привез Киеву секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP.

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    26 августа 2026, 22:17 • Новости дня
    Взрыв разрушил часть завода «Джерело» в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв и огромная вторничная детонация произошли на заводе «Джерело» в Херсоне, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Масштабный инцидент зафиксирован на территории промышленного предприятия «Джерело» в Херсоне, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    По информации эксперта, во вторник на объекте произошел прилет, за которым последовала огромная детонация. Аналитик подчеркнул, что в результате мощного взрыва значительная часть завода оказалась полностью разрушена и выведена из строя.

    Вооруженные силы России нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая получила серьезные повреждения.

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    26 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно ликвидировали позицию запуска тяжелых украинских дронов благодаря точным сведениям, полученным от захваченного в плен солдата противника, рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

    Российские морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали точку взлета тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга», передает РИА «Новости».

    Как рассказал военнослужащий с позывным Кабан, заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, во время выполнения боевой задачи бойцы захватили в плен солдата Вооруженных сил Украины.

    «После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», – сообщил военный.

    По его словам, после нанесения удара активность таких дронов на данном участке фронта временно снизилась. В течение нескольких дней применение «Бабы-Яги» практически не фиксировалось, что дало возможность подразделениям выполнять задачи в более благоприятных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки провизии.

    На харьковском направлении бойцы группировки «Запад» остановили групповые запуски гексакоптеров «Баба-Яга».

    В марте на добропольском направлении морской пехотинец выследил вражеский дрон до точки возвращения для наведения артиллерии.

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    26 августа 2026, 16:54 • Новости дня
    Раскрыто значение освобождения Писаревки российскими войсками

    Освобождение Писаревки открыло российским войскам путь на Сумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Писаревки Россией позволяет перерезать ключевую транспортную артерию ВСУ и создает условия для дальнейшего продвижения армии к административному центру Сумской области, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Писаревка в Сумской области, что открывает дорогу для наступления на город Сумы, рассказали ТАСС в силовых структурах.

    «Установление контроля над селом дает возможность контроля над важнейшей трассой Н-07 Сумы – Юнаковка. Это существенно затруднит снабжение оставшейся группировки ВСУ в сельской агломерации и откроет дорогу для наступления на административный центр Сумской области – город Сумы», – подчеркнул собеседник агентства.

    Напомним, армия России за сутки взяла под контроль Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР.

    Военный эксперт Андрей Марочко месяцем ранее заявил об успешном нарушении путей снабжения ВСУ на этом направлении.

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    26 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    На Харьковском направлении уничтожен латвийский наемник по кличке Волк

    Латвийское телевидение сообщило о гибели наемника Виталия Шампиньша на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемник из Латвии Виталий Шампиньш уничтожен на Украине, сообщает Латвийское телевидение.

    Воюющий на стороне Вооруженных сил Украины латвийский наемник Виталий Шампиньш погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Информацию о смерти добровольца подтвердило Латвийское телевидение.

    «На Украине, на Харьковском направлении, 19 августа пал латвийский доброволец Виталий Шампиньш по прозвищу Волк», – отмечается в сообщении телеканала в соцсети.

    Министерство обороны Латвии в настоящее время ожидает официального подтверждения от украинских властей. При этом погибший ранее не проходил службу в вооруженных силах республики.

    По данным портала Delfi, с 2023 года это уже четвертый случай гибели латвийского наемника в зоне спецоперации. Российское оборонное ведомство ранее неоднократно заявляло о том, что Киев использует иностранцев в качестве пушечного мяса.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что общая численность иностранных наемников в рядах ВСУ может достигать 20 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российские военные уничтожили на Херсонском направлении латвийского наемника Никиту Таренова.

    В июне текущего года в зоне спецоперации ликвидировали воевавшего за ВСУ литовского футболиста Игнаса Кайлюса.

    Около трети всех иностранных боевиков сосредоточились именно в Харьковской области.

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    Даже на фоне перемирия между США и Ираном цены на газ в Европе не приходят в норму. Более того, когда этот конфликт будет исчерпан, ЕС еще долго будет пожинать плоды в виде дорогого газа. Последствия нового энергетического кризиса могут оказаться слишком масштабными, а выход из него будет очень непростым. Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения

    На Украине вспыхнул очередной стихийный протест против сотрудников ТЦК: в Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители вышли на улицы, а для эвакуации военных пришлось стянуть дополнительные силы полиции и спецназ. Похожий конфликт ранее произошел во Львове. Почему именно Галичина, традиционно считавшаяся оплотом украинского национализма, все чаще сопротивляется «бусификации»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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