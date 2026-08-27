Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
Российская ПВО уничтожила 267 украинских дронов за ночь
Минувшей ночью зенитчики ликвидировали масштабную угрозу с воздуха, нейтрализовав 267 вражеских летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны и морскими акваториями, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны. Атака противника продолжалась в течение всей прошедшей ночи.
Вражеские дроны были сбиты над обширной территорией страны. Воздушные цели удалось нейтрализовать в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областями.
Кроме того, аппараты ликвидированы над территориями Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Успешная работа систем ПВО также зафиксирована в Краснодарском крае, Башкирии, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаках украинских беспилотников пострадали мужчина и 17-летняя девушка.
В Донецке при ракетном ударе ВСУ с применением Storm Shadow пострадали восемь человек.
Над Воронежской областью за одну ночь силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников.