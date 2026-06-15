Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
ВС России «отучили» дроны «Баба-Яга» летать стаями
Российские бойцы на харьковском участке «отучили» дроны «Баба-Яга» летать стаями
Военнослужащие группировки «Запад» остановили групповые запуски украинских гексакоптеров «Баба-Яга» на харьковском направлении, сообщил боец с позывным «Порох».
«Баба-Яга» тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Оператор FPV-дрона с позывным «Сварог» добавил, что подразделение постоянно контролирует воздушное пространство.
По его словам, ранее украинские военные пытались использовать наземные роботизированные комплексы, однако после их уничтожения перешли на воздушную доставку провизии, которая также регулярно пресекается российскими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, противодронный расчет ивановских десантников уничтожил 193 тяжелых украинских беспилотника.