Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Каллас заявила о расширении санкций против физлиц и организаций России
Каллас: Главы МИД Евросоюза согласуют новые санкции против России
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют утвердить расширение персональных ограничений в отношении российских физических лиц и организаций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
По словам Каллас, руководители внешнеполитических ведомств государств Евросоюза на встрече в Люксембурге намерены согласовать новые санкции против России, передает РИА «Новости». Ограничения затронут военно-промышленный комплекс и так называемый теневой флот.
«Конечно, сегодня мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми мы работали, против военно-промышленного комплекса России и теневого флота», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания.
Новые меры предусматривают замораживание активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на въезд для физических лиц. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, отмечая неэффективность западных ограничений.
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