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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    10 комментариев
    15 июня 2026, 09:55 • Новости дня

    Каллас заявила о расширении санкций против физлиц и организаций России

    Каллас: Главы МИД Евросоюза согласуют новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют утвердить расширение персональных ограничений в отношении российских физических лиц и организаций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По словам Каллас, руководители внешнеполитических ведомств государств Евросоюза на встрече в Люксембурге намерены согласовать новые санкции против России, передает РИА «Новости». Ограничения затронут военно-промышленный комплекс и так называемый теневой флот.

    «Конечно, сегодня мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми мы работали, против военно-промышленного комплекса России и теневого флота», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания.

    Новые меры предусматривают замораживание активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на въезд для физических лиц. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, отмечая неэффективность западных ограничений.

    Ранее Каллас заявила о подготовке рекордного пакета антироссийских санкций.

    Европейская дипслужба предложила внести в черный список 80 связанных с военным сектором компаний.

    Журналисты издания Politico узнали о планах принятия нового «мини-пакета» ограничений 15 июня.

    14 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор Смирнова: Морская жирная рыба самая полезная

    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    @ Ingeborg Knol/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

    Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

    Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

    Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.

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    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

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    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    12 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское дипломатическое представительство в Бельгии назвало решение брюссельского суда по делу предпринимателя Виктора Лабина попыткой запугивания местного бизнеса.

    «Задача понятна – найти «жертв», которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что преследование семьи укладывается в курс Еврокомиссии на полный разрыв связей.

    Следствие вменяет мужчине организацию экспорта около 400 тонн товаров через третьи страны. При этом адвокат Станислас Эскенази подчеркнул, что поставляемая продукция не находилась под запретом, а само наказание носит исключительно политический характер.

    Суд также заочно назначил шесть лет лишения свободы сыну коммерсанта Руслану. Сам Виктор Лабин провел под стражей около года и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты обвинили бельгийские власти в поддержке антироссийской риторики. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передавать замороженные российские активы Еврокомиссии. Бельгийский депозитарий Euroclear направил в суд жалобу на взыскание 200 млрд евро убытков.

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    12 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.

    Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

    «Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

    Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

    Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    13 июня 2026, 23:42 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом рекорде в Москве по количеству осадков

    Синоптик Леус: Москва установила новый рекорд по количеству осадков

    Tекст: Катерина Туманова

    Столицу в субботу накрыли интенсивные осадки, превысившие треть месячной нормы и побившие исторический максимум шестилетней давности, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

    «Жара закончилась дождливым рекордом. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети (35%) от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году», – написал он в посте.

    Леус уточнил, что на других метеостанциях Москвы выпало от 17 мм на Балчуге до 32 мм в Тушино.

    В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино – 69 мм, что близко к месячной норме – 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков – 42 мм выпало в Клину, 44 мм – в Горках Ленинских и 48 мм в Луговой, рассказал синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе. Дептранс Москвы предупредил о возможном изменении маршрутов из-за сильного дождя. Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару.


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    13 июня 2026, 23:28 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при ДТП в Одинцово

    Минздрав: Шестеро пострадавших при ДТП в Одинцово в тяжелом состоянии

    Tекст: Катерина Туманова

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что шестеро из пострадавших при аварии в Одинцово находятся в тяжелом состоянии.

    «По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», – передает его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой под Одинцово один человек погиб и 12 пострадали. Затем число погибших возросло до двух человек, среди пострадавших – 21 человек, 19 госпитализированы. Прокуратура вечером субботы сообщила об увеличения числа погибших при ДТП в Одинцово.


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