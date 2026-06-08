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Дипслужба ЕС предложила внести в санкционный список 80 российских организаций
Европейские власти планируют расширить антироссийские ограничения, добавив в черный список десятки связанных с оборонным сектором предприятий и журналистов, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
Заявление прозвучало по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, передает ТАСС.
«К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистов», – заявила Каллас. Она также призвала европейских политиков продолжать наращивать санкционное давление на Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет антироссийских санкций.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала запрет на въезд для российских ветеранов спецоперации.